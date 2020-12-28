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08:50 (мск), источник: ТАСС

Туктамышева заявила, что не хочет искать оправдания выступлению на чемпионате России

ТАСС, 28 декабря. Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева не хочет искать причины неудачного выступления на прошедшем первенстве страны. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

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Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России, который прошел в Челябинске. Победу одержала Анна Щербакова, второй стала Камила Валиева, третьей — Александра Трусова.

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«Пару слов о чемпионате России. Непросто, но я боролась. Не хочется искать причины или оправдания. Хочется набраться сил и зарядиться новогодним настроением», — написала Туктамышева.

СЭ

«И не могу не сказать про поддержку. Ребята, вы настолько крутые, ваша поддержка — это то, что придает мне сил, позволяет верить в себя и двигаться дальше! До встречи на следующих соревнованиях», — добавила 24-летняя фигуристка.

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В текущем сезоне Туктамышева выиграла этап серии Гран-при в Москве. В воскресенье тренер спортсменки Алексей Мишин сообщил, что она продолжит борьбу за место в сборной России на чемпионате мира, который должен пройти в марте в Стокгольме.

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