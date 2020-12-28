Туктамышева заявила, что не хочет искать оправдания выступлению на чемпионате России

Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России, который прошел в Челябинске. Победу одержала Анна Щербакова, второй стала Камила Валиева, третьей — Александра Трусова.
«Пару слов о чемпионате России. Непросто, но я боролась. Не хочется искать причины или оправдания. Хочется набраться сил и зарядиться новогодним настроением», — написала Туктамышева.
«И не могу не сказать про поддержку. Ребята, вы настолько крутые, ваша поддержка — это то, что придает мне сил, позволяет верить в себя и двигаться дальше! До встречи на следующих соревнованиях», — добавила 24-летняя фигуристка.
В текущем сезоне Туктамышева выиграла этап серии Гран-при в Москве. В воскресенье тренер спортсменки Алексей Мишин сообщил, что она продолжит борьбу за место в сборной России на чемпионате мира, который должен пройти в марте в Стокгольме.