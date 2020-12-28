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19:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уткин назвал лучшую фигуристку в истории

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Спортивный журналист Василий Уткин рассказал, какую спортсменку считает лучшей фигуристкой в истории.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Для меня нет никого лучше после Катарины Витт, но образ одинокой женщины на льду меня не очень прельщает. Образ в паре и дуэте для меня гораздо сильнее. Женское фигурное катание только сейчас начало выдерживать конкуренцию с мужским. Ранее девушки меньше прыгали и медленнее катались. Им доставалось меньше ролей, чем мужчинам. Так сложилось исторически, но я остаюсь заложником своих вкусов», — рассказал Уткин в интервью Sports.ru.

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«Стефан Ламбьель был последним фигуристом, за которого я болел. Он не обладал таким “животным” даром, как Евгений Плющенко. Он сделал себя сам и осознанно развивался», — добавил Уткин.

Витт является олимпийской чемпионкой 1984 и 1988 годов в одиночном катании. На счету немецкой спортсменки также четыре золотых медали чемпионатов мира и шесть побед на чемпионатах Европы.
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