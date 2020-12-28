Уткин назвал лучшую фигуристку в истории

«Для меня нет никого лучше после Катарины Витт, но образ одинокой женщины на льду меня не очень прельщает. Образ в паре и дуэте для меня гораздо сильнее. Женское фигурное катание только сейчас начало выдерживать конкуренцию с мужским. Ранее девушки меньше прыгали и медленнее катались. Им доставалось меньше ролей, чем мужчинам. Так сложилось исторически, но я остаюсь заложником своих вкусов», — рассказал Уткин в интервью Sports.ru.