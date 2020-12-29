Тренер академии Плющенко назвал Тутберидзе великим специалистом

«Идеала нет, я просто хотел бы увидеть работу таких великих специалистов, как Брайан Орсер, Рафаэль Арутюнян, Алексей Мишин, да даже команды Тутберидзе — возможно, вы удивитесь такому ответу», — цитирует Михайлова «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что ему было бы интересно изучить системы, по которым работают все известные тренеры, подчеркнуть что-то для себя и пользоваться их богатым опытом.