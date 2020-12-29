Тренер академии Плющенко назвал Тутберидзе великим специалистом
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Тренер академии Плющенко Дмитрий Михайлов, работающий с Александрой Трусовой, ответил на вопрос, какого тренера по фигурному катанию считает идеальным.
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Тренер академии Плющенко Дмитрий Михайлов, работающий с Александрой Трусовой, ответил на вопрос, какого тренера по фигурному катанию считает идеальным.
«Идеала нет, я просто хотел бы увидеть работу таких великих специалистов, как Брайан Орсер, Рафаэль Арутюнян, Алексей Мишин, да даже команды Тутберидзе — возможно, вы удивитесь такому ответу», — цитирует Михайлова «Спорт-Экспресс».
Специалист отметил, что ему было бы интересно изучить системы, по которым работают все известные тренеры, подчеркнуть