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11:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер академии Плющенко назвал Тутберидзе великим специалистом

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Тренер академии Плющенко Дмитрий Михайлов, работающий с Александрой Трусовой, ответил на вопрос, какого тренера по фигурному катанию считает идеальным.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Идеала нет, я просто хотел бы увидеть работу таких великих специалистов, как Брайан Орсер, Рафаэль Арутюнян, Алексей Мишин, да даже команды Тутберидзе — возможно, вы удивитесь такому ответу», — цитирует Михайлова «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что ему было бы интересно изучить системы, по которым работают все известные тренеры, подчеркнуть что-то для себя и пользоваться их богатым опытом.

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