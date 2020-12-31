Чем фигурное катание удивило в 2020-м. Пять главных событий года

Прошедший год был богат на события как в обычной, так и в спортивной жизни. Самое значимое — это, конечно, пандемия коронавируса, закрытые границы, локдаун и, в частности, отмена чемпионата мира по фигурному катанию. Вместе с этим все более ценными становятся воспоминания о победах и неожиданных переходах спортсменов из одной тренерской группы в другую. Рассказываем о пятерке самых интересных (на наш субъективный взгляд!) событий из мира российского фигурного катания.

Безоговорочная победа на чемпионате Европы-2020

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B7-6Dfeg4Kd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B7-6Dfeg4Kd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B7-6Dfeg4Kd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Dmitriy Aliev (@dmitry_aliev)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Этот турнир стал, пожалуй, самым запоминающимся на эмоции для спортсменов сборной и простых зрителей. На чемпионате Европы в Граце фигуристы из России выиграли десять медалей из двенадцати возможных. На этапе «Гран-при» в Москве достижение было еще более крутым — одиннадцать из двенадцати. Но в ноябре это соревнование проводилось уже в формате открытого национального первенства. А вот в Австрии конкуренция еще была полная. Тем ценнее победа в танцах на льду Виктории Синициной / Никиты Кацалапова, обыгравших четырехкратных чемпионов Европы Габриэлу Пападакис / Гийома Сизерона. Российские спортивные пары и девушки уже почти традиционно взяли весь пьедестал. В мужском одиночном катании впервые с чемпионства Евгения Плющенко победителем европейского первенства стал фигурист из России — Дмитрий Алиев.

«Ангелы Плющенко» — «Хрустальный»

В последнее время на российском и международном уровне доминируют фигуристки Этери Тутберидзе, которая даже стала лучшим тренером по версии Международного союза конькобежцев. В этой группе четко умеют просчитывать контент спортсменок и ставить программы так, чтобы максимально набирать баллы на каждом элементе. Конкуренция настолько высока, что подходит она не всем. Как и в любой другой команде. В межсезонье из «Хрустального» ушло сразу несколько сильных спортсменок. В первую очередь, это чемпионка Европы-2020 Алена Косторная и двукратная победительница чемпионатов мира среди юниоров Александра Трусова. И молодой, перспективный тренер Сергей Розанов. Из-за этих переходов отчасти искусственно создалось противостояние между этими двумя школами, отголоски которого есть на каждом старте.

Возвращение Михаила Коляды

Трехкратный (уже!) чемпион России с детства тренировался в Петербурге у Валентины Чеботаревой и никуда не собирался уходить до этого межсезонья. Пока внезапно не начал заниматься в группе Алексея Мишина. Этот переход точно можно считать самым важным, потому что он подарил возможность снова наслаждаться прекрасным катанием Михаила. К тому же, стабильным. А еще — одну из лучших программ сезона «Белый ворон» в постановке Ильи Авербуха. Возможно, это то, что как раз не хватало Коляде — другого взгляда на фигурное катание. В таком состоянии фигурист легко может брать медали чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр.

Победа Туктамышевой на «Гран-при России»

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CH3pdqvHRJL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CH3pdqvHRJL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CH3pdqvHRJL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сам по себе турнир в этом сезоне мало, что значит. Из-за закрытых границ и опасности заражения коронавирусом этапы решено было провести в формате национальных первенств — к участию приглашались спортсмены, которые живут или тренируются в стране-хозяйке турнира. Или которые имели возможность беспрепятственно приехать.

Конкуренция в женском одиночном катании была только между российскими спортсменками. Причем с турнира снялись Евгения Медведева и Анна Щербакова, которые осенью болели воспалением легких. Двукратная чемпионка мира, к тому же, пыталась залечить травму спины. Туктамышева же приехала и достаточно хорошо исполнила обе программы, сумев прыгнуть три тройных акселя. И обыграла Александру Трусову и Алену Косторную. Которые, к слову, были не в идеальной форме: Саша не сумела справиться с произвольной, а Алена так и не восстановила триксель. Но и Лиза сделала не свой максимум. Отчасти ей повезло, но можно сказать, что везет сильнейшим. Самое главное, что получилось у Туктамышевой — это показать пример фигуристкам двадцати лет и старше, что никогда не надо сдаваться и всегда можно многого добиться, если упорно идти к своей цели.

Безумно-геройское выступление Щербаковой в Челябинске

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CJYWO--pL5f/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CJYWO--pL5f/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CJYWO--pL5f/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Анна Щербакова (@anna__shcherbakova_)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.