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16:53 (мск), источник: Sport24

Липницкая показала полугодовалую дочь в новогодней обстановке

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала серию снимков про то, как она с семьей встречает Новый год.

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«Провожаем 2020-й, встречаем 2021-й! Новый и Счастливый! Всем любви», — подписала спортсменка.

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Липницкая завершила карьеру в 2017 году из-за проблем со здоровьем. После этого фигуристка участвовала в ледовых шоу, пробовала себя в качестве комментатора и, наконец, решилась построить семью.

Супруг Липницкой — бывший фигурист Владимир Тарасенко, ранее занимавшийся в группе Этери Тутберидзе. Пара тщательно скрывала беременность Юлии. О рождении ребенка Липницкая сообщила лишь в конце июля 2020 года, когда малышке исполнился месяц. Девочку они решили назвать Каталиной.

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