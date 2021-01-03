Решение Медведевой, рейтинги Загитовой и дуэль Плющенко — Тутберидзе. Что принес 2020-й российскому фигурному катанию
В первые дни нового года вспоминаем все то, что определило информационную повестку в фигурном катании в 2020-м.
В первые дни нового года вспоминаем все то, что определило информационную повестку в фигурном катании в 2020-м.
Чемпионат Европы-2020 в Граце изначально пошёл по плану Б — у организаторов не вышло получить в свое распоряжение комфортабельную арену
Претензий к организации было много, начиная от холодной разминочной зоны для спортсменов и заканчивая неудобной логистикой для зрителей и шаткими трибунами. Но факт: первое за 8 лет золото России в мужском одиночном у Дмитрия Алиева, медальное комбо в парном катании, победа Виктории Синициной и Никиты Кацалапова над теми, кого нельзя победить (многократные чемпионы и рекордсмены Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон) и историческая битва Трусовой, Щербаковой и Косторной под руководством Этери Тутберидзе.
На них тогда пришли посмотреть даже местные полицейские и продавцы вафель, и никто еще не знал, что в таком формате мы видим противостояние лучших фигуристок поколения в последний раз.
Чемпионат мира в Монреале мог стать продолжением славной истории Граца для сборной России — шансы на медали и на победу во всех видах, а в некоторых даже возможность побороться за все три ступени пьедестала. Конечно, Монреаль должен был официально разрешить спор о сильнейшей среди сильнейших в женском одиночном катании. Говорят, что Анна Щербакова была в блестящей форме накануне того чемпионата, да и Александра Трусова после официального объявления об отмене выкладывала в инстаграме тренировочный прокат произвольной программы с пятью четверными прыжками. Откатайся она так в Монреале — это был бы мировой рекорд и гарантированное золото.
Пандемия ударила и по попыткам популяризировать фигурное катание через проведение первой в истории премии Figure Skating Awards — ожидались красная дорожка, вручение наград в разных номинациях и особенно масштабное
Конец весны и начало лета прошли под знаком возвращения спортсменов к тренировкам и, конечно, громких переходов между школами. Сначала из команды Тутберидзе в группу Плющенко ушли Александра Трусова и тренер Сергей Розанов. Потом, когда уже казалось, что ничто не удивит нас больше, «Хрустальный» покинула Алена Косторная, тоже сделав выбор в пользу «Ангелов Плющенко».
Дальше были войны в прессе и личных
Фактически же распределение сил между школами вывело соперничество в фигурном катании на новый уровень — не только между фигуристами, но и между тренерами.
Чем ответила team Тутберидзе на трансферную политику конкурирующего штаба? Сразу после контрольных прокатов сборной России в начале сентября стало известно, что Евгения Медведева возвращается в «Хрустальный» — каток, где провела большую часть своей карьеры. Для нее это было, скорее всего, вынужденное решение — единственный шанс в условиях продолжающейся пандемии сначала вылечить больную спину, а потом продолжать тренироваться.
Для Тутберидзе же возвращение Жени стало однозначным репутационным плюсом — из тренера, от которого бегут взрослые ученицы, она стала тренером, к которому они возвращаются.
Приход Михаила Коляды к Алексею Мишину и вся их последующая совместная работа превратили группу Мишина в одну из ведущих сил российского, а значит, и мирового фигурного катания прямо сейчас.
Ни в одной другой группе нет лидеров, способных бороться за медали сразу в двух видах программы. На этапе
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Анастасия Панина