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32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
30Лучшие спортивные кадры 2020 года
3 января, источник: Матч ТВ

Решение Медведевой, рейтинги Загитовой и дуэль Плющенко — Тутберидзе. Что принес 2020-й российскому фигурному катанию

В первые дни нового года вспоминаем все то, что определило информационную повестку в фигурном катании в 2020-м.

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  • С одной стороны, это был год отмены соревнований, завершения карьер и громких переходов.
  • С другой, он открыл нам много новых имен и преобразил спортсменов и тренеров, которых мы давно знаем.
  • «Матч ТВ» вспоминает главные события 2020-го.

Чемпионат Европы: золотой покер сборной России в полевых условиях

Чемпионат Европы-2020 в Граце изначально пошёл по плану Б — у организаторов не вышло получить в свое распоряжение комфортабельную арену из-за противодействия местного хоккейного клуба. Поэтому самая сильная за последние годы сборная России приехала побеждать практически в чистом поле — австрийцы соорудили каток на берегу озера в пригороде Граца на территории местного выставочного центра.

Дмитрий Алиев | Источник: РИА "Новости"

Претензий к организации было много, начиная от холодной разминочной зоны для спортсменов и заканчивая неудобной логистикой для зрителей и шаткими трибунами. Но факт: первое за 8 лет золото России в мужском одиночном у Дмитрия Алиева, медальное комбо в парном катании, победа Виктории Синициной и Никиты Кацалапова над теми, кого нельзя победить (многократные чемпионы и рекордсмены Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон) и историческая битва Трусовой, Щербаковой и Косторной под руководством Этери Тутберидзе.

Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова | Источник: РИА "Новости"

На них тогда пришли посмотреть даже местные полицейские и продавцы вафель, и никто еще не знал, что в таком формате мы видим противостояние лучших фигуристок поколения в последний раз.

Отмена чемпионата мира в Монреале

Чемпионат мира в Монреале мог стать продолжением славной истории Граца для сборной России — шансы на медали и на победу во всех видах, а в некоторых даже возможность побороться за все три ступени пьедестала. Конечно, Монреаль должен был официально разрешить спор о сильнейшей среди сильнейших в женском одиночном катании. Говорят, что Анна Щербакова была в блестящей форме накануне того чемпионата, да и Александра Трусова после официального объявления об отмене выкладывала в инстаграме тренировочный прокат произвольной программы с пятью четверными прыжками. Откатайся она так в Монреале — это был бы мировой рекорд и гарантированное золото.

Александра Трусова | Источник: Reuters

Пандемия ударила и по попыткам популяризировать фигурное катание через проведение первой в истории премии Figure Skating Awards — ожидались красная дорожка, вручение наград в разных номинациях и особенно масштабное гала-шоу со звездами шоу-бизнеса. В итоге премия прошла в июне в онлайн-формате с совсем не тем размахом, который планировался изначально. А кто-то из фигуристов, не исключено, навсегда лишился возможности стать призером или победителем чемпионата мира.

Весенне-летние трансферы Трусовой и Косторной

Конец весны и начало лета прошли под знаком возвращения спортсменов к тренировкам и, конечно, громких переходов между школами. Сначала из команды Тутберидзе в группу Плющенко ушли Александра Трусова и тренер Сергей Розанов. Потом, когда уже казалось, что ничто не удивит нас больше, «Хрустальный» покинула Алена Косторная, тоже сделав выбор в пользу «Ангелов Плющенко».

Сергей Розанов и Евгений Плющенко | Источник: РИА "Новости"

Дальше были войны в прессе и личных инстаграм-аккаунтах всех влиятельных лиц в этой истории, попытки Плющенко то ли увести, то ли не увести от Тутберидзе Загитову, обнародование личной переписки Яны Рудковской и Алины Загитовой в инстаграме команды Тутберидзе и обещание других громких трансферов. Пока все ограничилось только привлечением медийно известных тренеров в Академию — в разное время к ней присоединились олимпийские чемпионки Сочи в команде Елена Ильиных и Юлия Липницкая.

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Фактически же распределение сил между школами вывело соперничество в фигурном катании на новый уровень — не только между фигуристами, но и между тренерами.

Исторический камбэк Медведевой

Чем ответила team Тутберидзе на трансферную политику конкурирующего штаба? Сразу после контрольных прокатов сборной России в начале сентября стало известно, что Евгения Медведева возвращается в «Хрустальный» — каток, где провела большую часть своей карьеры. Для нее это было, скорее всего, вынужденное решение — единственный шанс в условиях продолжающейся пандемии сначала вылечить больную спину, а потом продолжать тренироваться.

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Для Тутберидзе же возвращение Жени стало однозначным репутационным плюсом — из тренера, от которого бегут взрослые ученицы, она стала тренером, к которому они возвращаются.

Доминирование группы Мишина

Приход Михаила Коляды к Алексею Мишину и вся их последующая совместная работа превратили группу Мишина в одну из ведущих сил российского, а значит, и мирового фигурного катания прямо сейчас.

Михаил Коляда | Источник: РИА "Новости"

Ни в одной другой группе нет лидеров, способных бороться за медали сразу в двух видах программы. На этапе Гран-при в Москве Коляда победил в соревнованиях мужчин, а Туктамышева — в соревнованиях женщин. Кроме них есть еще не такие стабильные и высоко оцениваемые, но очень перспективные Анастасия Гулякова и Евгений Семененко. На все том же Гран-при в Москве Гулякова завоевала бронзовую медаль, и без скидок на снятие Алены Косторной и неудачное выступление Александры Трусовой это была безоговорочная победа Мишина в командном зачете, если бы таковой существовал в фигурном катании.

Популярность Алины Загитовой

Алина Загитова в 2020 году не провела ни одного соревнования в качестве действующей спортсменки, но при этом ее проекты и любые появления в прессе били все рейтинги популярности. Она попробовала себя в роли ТВ-ведущей, поступила в университет на факультет журналистики, была приглашенной звездой на престижном турнире по гольфу и хоккею, остается лицом топ-брендов косметики и спортивной одежды, заполучив при этом несколько новых контрактов с российскими рекламодателями.

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В конце года Алина Загитова была признана спортсменкой года по версии «Матч ТВ» — впечатляющий результат для фигуристки, все еще не снявшей спортивную карьеру с кнопки «пауза».

Анастасия Панина

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