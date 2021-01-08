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8 января, источник: Спорт-Экспресс

Горшков высказался о возможности переноса ЧМ по фигурному катанию в Россию

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков прокомментировал отмену турниров в Швеции из-за пандемии коронавируса.

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Источник: Спорт-Экспресс

С 22 по 28 марта в столице Стокгольме (Швеция) должен пройти чемпионат мира по фигурному катанию.

«По-моему, 28 января ISU будет принимать решение по поводу проведения или отмены чемпионата мира в Швеции. Они изучат все возможные варианты. Но для этого нужно согласовать это с федерацией страны. Готова ли Россия принять ЧМ по фигурному катанию? Нужно реально смотреть на вещи, еще нужно учитывать решения CAS», — сказал Горшков в комментарии «СЭ».

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