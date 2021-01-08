Горшков высказался о возможности переноса ЧМ по фигурному катанию в Россию

«По-моему, 28 января ISU будет принимать решение по поводу проведения или отмены чемпионата мира в Швеции. Они изучат все возможные варианты. Но для этого нужно согласовать это с федерацией страны. Готова ли Россия принять ЧМ по фигурному катанию? Нужно реально смотреть на вещи, еще нужно учитывать решения CAS», — сказал Горшков в комментарии «СЭ».