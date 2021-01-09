Тарасова: Будет прекрасно, если ЧМ по фигурному катанию перенесут в Россию

«Отмена чемпионата мира по фигурному катанию? Если вопрос с переносом чемпионата мира решаемый, то будет прекрасно перенести его в Россию. Конечно, если будет такая возможность», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Напомним, из-за пандемии коронавируса Федерация фигурного катания Швеции отменила все домашние соревнования до конца сезона. Такое решение поставило под вопрос проведение чемпионата мира, который должен пройти с 22 по 28 марта в Стокгольме.