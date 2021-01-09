Тарасова: Будет прекрасно, если ЧМ по фигурному катанию перенесут в Россию
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о возможной отмене проведения чемпионата мира — 2021 в Швеции.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о возможной отмене проведения чемпионата мира — 2021 в Швеции.
«Отмена чемпионата мира по фигурному катанию? Если вопрос с переносом чемпионата мира решаемый, то будет прекрасно перенести его в Россию. Конечно, если будет такая возможность», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним,
Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение об отмене финала