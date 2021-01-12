25 лет назад внезапная смерть российского фигуриста поразила весь мир. Почему его не смогли спасти?

Утром 20 ноября 1995 года Гордеева и Гриньков вышли на тренировку на катке Лейк-Плэсида. Они готовились к участию в Stars on Ice — популярном американском ледовом шоу. Россияне — сильнейшая пара мира. Меньше года назад они выиграли свою вторую Олимпиаду.

Внезапно прямо на льду Сергей потерял сознание. «Мне очень плохо», — последнее, что он успел сказать. На арену вызвали скорую, которая немедленно доставила 28-летнего спортсмена в больницу. Все тщетно, он больше не пришел в себя. Спустя несколько часов врачи констатировали смерть. Диагноз — «обширный инфаркт».

Первый триумф

Чемпионы мира в парном катании, советские фигуристы Екатерина Гордеева (справа) и Сергей Гриньков (слева) гуляют в осеннем лесу. | Источник: РИА "Новости"

Как спортсмен Гриньков состоялся полностью: кроме двух побед на Олимпиаде, в его послужном списке четыре золота чемпионата мира и три — чемпионата Европы. Всего этого он добился вместе с Гордеевой: они встали в пару в 1982 году, когда были еще подростками, и больше не расставались. Сергею на момент их первой встречи было 15 лет, Кате — 11. У обоих мало что получалось в одиночном катании, но для парного они будто были созданы.

Первым тренером пары стал Владимир Захаров, осенью 1983-го передавший спортсменов Надежде Горшковой и Марине Зуевой. Под их руководством в 1984 году фигуристы выиграли юниорский чемпионат мира. В 1985-м за Гордееву с Гриньковым взялся Станислав Жук — сильнейший, по признанию многих, специалист в фигурном катании на тот момент. С ним пара дебютировала на взрослом уровне и в первом же сезоне совершила невероятное: на мировом первенстве обыграла действующих олимпийских чемпионов — соотечественников Елену Валову и Олега Васильева. Гордеева стала самой юной чемпионкой мира в истории.

После победы, однако, было решено расстаться с тренером. Известная кампания по дискредитации Жука в СССР набирала обороты, да и отношения между спортсменами и наставником были сложные. В 1986 году Жука с припиской за «аморальное поведение» отстранили от работы — тогда Гордеева с Гриньковым вот уже несколько месяцев как тренировались у Станислава Леоновича.

На чемпионат Европы 1987 года в Сараево Гордеева и Гриньков приехали фаворитами. Победить помешала обидная случайность: у Сергея от конька отвязалась штрипка, и американский судья свистком остановил музыку. Фигуристы закончили программу в тишине, но оценки им выставлены не были. От предложения повторно выступить в конце соревнований пара отказалась и получила дисквалификацию. В том же сезоне они поехали на чемпионат мира в Цинциннати и без проблем взяли золото.

«Я ему сразу стала очень доверять»

22.02.1990. Чемпионат Европы по фигурному катанию в Ленинградском спортивно-концертном комплексе им.В.И.Ленина. Первое место и звание чемпионов Европы в парном катании завоевал советский дуэт - Е.Гордеева и С.Гриньков. | Источник: РИА "Новости"

По рассказам Екатерины, в руках Сергея она всегда чувствовала себя в безопасности. «Я, конечно, не была на сто процентов уверена, что он меня не уронит, но почему-то сразу стала очень доверять. Я чувствовала, что он мне как старший брат или очень надежный друг», — вспоминала она. А ведь Гриньков партнершу ронял — дважды, но один раз, в ноябре 1987-го, это привело к сотрясению мозга. Пришлось пропустить чемпионат СССР, но к континентальному первенству фигуристка восстановилась.

Читайте также Уникальный тренер настоящих чемпионов. Памяти Игоря Москвина

Спортсменам позволили поехать на турнир без отбора. Шел олимпийский сезон, так что на пару даже после травмы возлагались большие надежды. Гордеева и Гриньков ожидания оправдали — на чемпионате Европы не оставили никому шансов. А спустя пару месяцев поднялись на высшую ступень пьедестала на Олимпийских играх 1988 года в Калгари. Их произвольная программа на музыку Мендельсона, Шопена и Моцарта считается шедевром мирового фигурного катания.

Следующие два чемпионата мира спортсменам тоже покорились, хотя на турнире 1989 года в Париже победить удалось с большим трудом. Тогда у Сергея обострилась травма плеча — вскоре это привело к двум операциям, но дискомфорт в руке оставался. Показалось, что в любительском спорте фигуристы уже всем все доказали, поэтому в 1990-м они перешли в профессионалы. Гордеева и Гриньков стали выступать в театре на льду «Все звезды», который организовывала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, а еще участвовали в чемпионатах мира среди профессионалов. Они дважды выигрывали эти соревнования.

Они работали, как фанаты, но никогда не кичились своими титулами. Нам, фигуристам, иногда свойственно, извините, выпендриваться, но Сергей с Катей всегда оставались самими собою. Наталья Бестемьянова олимпийская чемпионка-1988 в танцах на льду

Помимо рабочих отношений, Екатерину и Сергея связывали и романтические. По признанию Гордеевой, очевидно это стало после победы в Калгари. Потом случились первый поцелуй в канун Нового года, разговоры о совместном будущем, а в 1991-м — свадьба. Почти сразу фигуристка забеременела, и в 1992-м на свет появилась их дочь Дарья.

Пополнение в семье произошло очень вовремя. В 1993 году, когда Екатерина уже вернулась в форму, Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный олимпийский комитет (МОК) разрешили фигуристам-профессионалам вернуть любительский статус и принять участие в Олимпийских играх. Пара этим шансом воспользовалась и в сезоне-1993/1994 выиграла все турниры, в которых участвовала: чемпионаты России и Европы, а также Олимпиаду в Лиллехаммере. Гордеева и Гриньков обошли действующих на тот момент олимпийских чемпионов Артура Дмитриева и Наталью Мишкутенок.

После этого из любителей решено было уйти окончательно. Начались продолжительные гастроли по США со Stars on Ice и другими шоу.

«Сережа был настроен по-боевому»

Летом 1995-го, перед началом нового гастрольного тура, Сергей прошел два медобследования — в России и США. Врачи нашли проблемы с суставами и спиной. Еще обнаружился повышенный холестерин. При этом серьезных противопоказаний к тренировкам и выступлениям в шоу у Гринькова не было. Самого фигуриста тоже ничего не настораживало: под лопаткой действительно бывали неприятные ощущения, но он все списывал на старые травмы. «Сережа был настроен по-боевому. Он строил планы: будем трудиться, работать», — рассказывал отец Николай, бывший его духовным наставником.

О том, что у Гринькова больное сердце, никто не подозревал. Знали лишь, что наследственность плохая: отец Сергея умер от второго инфаркта, правда, спустя почти 15 лет после первого. Двукратному олимпийскому чемпиону судьба отвела менее суток. Позднее установят, что в ночь перед тренировкой фигурист перенес микроинфаркт.

Гордеева вспоминала: «Я подумала, что, наверное, это снова спина. Он медленно лег на лед, и кто-то позвонил в 911. Все было очень быстро, его забрали. Мне не давали смотреть на него, лежащего на льду, меня держали просто. В больнице нам сказали ждать, и я не помню, сколько это было часов, или всего час, или 30 минут. Доктор просто вышел и сказал, что его не смогли спасти. И все, и потом мне дали с ним посидеть немного в комнате».

Сергей и умер, как великий артист — на сцене. Андрей Букин олимпийский чемпион-1988 в танцах на льду

Трагедия стала шоком для всего мира. Фотографии Гринькова несколько дней мелькали в эфирах новостных телеканалов России, США и Европы.

«Главный в моей жизни человек меня любил»

11.12.1986. Советские фигуристы, чемпионы мира в парном катании Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков во время показательных выступлений на Международном турнире по фигурному катанию на призы газеты "Московские новости" во Дворце спорта Центрального стадиона им. В. И. Ленина. | Источник: РИА "Новости"

Похоронили Сергея на Ваганьковском кладбище. Церемония была масштабная. Проститься с фигуристом пришли сотни болельщиков, а коллеги приехали из разных уголков мира. Так, из Штатов в Москву прилетели олимпийские чемпионы Скотт Хэмилтон, Виктор Петренко и Оксана Баюл, из Санкт-Петербурга — двукратный победитель Игр Артур Дмитриев.

Было ощущение дикой пустоты, которое медленно убивало. Каждое утро я ловила себя на мысли, что хотела бы уснуть и не просыпаться больше никогда. Мы были молоды и влюблены. И внезапно он умер. Екатерина Гордеева

Надо ли говорить, что Гордеева тяжело переживала смерть мужа. Они были неразлучны, причем Гриньков в этом союзе всегда был ведущим. А в 24 года она осталась вдовой с ребенком на руках. В книге «Мой Сергей» Екатерина пишет: «Я жила в мире, где всегда могла делать то, что мне очень нравилось: кататься на коньках. Рядом постоянно находился любимый человек и мои замечательные родители. Я никогда не слышала недобрых слов и не знала, что такое зло, потому что главный в моей жизни человек меня любил. Он оберегал меня и утешал, когда мне было плохо». На обложке мемуаров — счастливая семья: Сергей держит на руках дочь и обнимает жену.

В феврале 1996-го Гордеева победила депрессию и вернулась на лед в качестве одиночницы — отказывалась вставать в пару с новым партнером. Первое выступление на шоу она посвятила покойному мужу: это была программа «Праздник жизни» под пятую симфонию Густава Малера. В конце фигуристка не смогла сдержать слез, а поддержать ее выбежала маленькая дочь. Трогательные кадры разлетелись по всему миру.

На протяжении нескольких лет спортсменка участвовала в профессиональных турнирах, а после окончательно ушла в шоу. Парные элементы там она исполняла с олимпийским чемпионом-1998 Ильей Куликом. В 2001-м они поженились, в 2002-м у них родилась дочь Елизавета. В 2016-м супруги развелись.

Шоу при этом оставались для Гордеевой основной деятельностью: например, в 2008 году в паре с актером Егором Бероевым она победила в «Ледниковом периоде» на Первом канале и отправилась в гастрольный тур по городам России и ближнего зарубежья, организованный хореографом Ильей Авербухом. Осенью 2010 года она выступила в шоу канадского телевидения Battle of the Blades и одержала победу в паре с Валерием Буре (младший брат Павла Буре). А потом приняла участие в ледовом мюзикле Авербуха «Кармен» в «Лужниках». Сейчас Гордеева живет и работает в США — на одном катке с американским специалистом Рафаэлем Арутюняном тренирует две юные пары.

Говорят, бывшая спортсменка до сих пор носит на цепочке подаренное Гриньковым обручальное кольцо и считает, что именно этот талисман помог ей преодолеть все испытания. Она не забыла Сергея, но научилась жить без него. В книге она так и пишет: «Лишь после его смерти я начала понимать жизнь».