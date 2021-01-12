25 лет назад внезапная смерть российского фигуриста поразила весь мир. Почему его не смогли спасти?

Утром 20 ноября 1995 года Гордеева и Гриньков вышли на тренировку на катке Лейк-Плэсида. Они готовились к участию в Stars on Ice — популярном американском ледовом шоу. Россияне — сильнейшая пара мира. Меньше года назад они выиграли свою вторую Олимпиаду.
Внезапно прямо на льду Сергей потерял сознание. «Мне очень плохо», — последнее, что он успел сказать. На арену вызвали скорую, которая немедленно доставила 28-летнего спортсмена в больницу. Все тщетно, он больше не пришел в себя. Спустя несколько часов врачи констатировали смерть. Диагноз — «обширный инфаркт».
Первый триумф
Чемпионы мира в парном катании, советские фигуристы Екатерина Гордеева (справа) и Сергей Гриньков (слева) гуляют в осеннем лесу. | Источник: РИА "Новости"
Как спортсмен Гриньков состоялся полностью: кроме двух побед на Олимпиаде, в его послужном списке четыре золота чемпионата мира и три — чемпионата Европы. Всего этого он добился вместе с Гордеевой: они встали в пару в 1982 году, когда были еще подростками, и больше не расставались. Сергею на момент их первой встречи было 15 лет, Кате — 11. У обоих мало что получалось в одиночном катании, но для парного они будто были созданы.
Первым тренером пары стал Владимир Захаров, осенью 1983-го передавший спортсменов Надежде Горшковой и Марине Зуевой. Под их руководством в 1984 году фигуристы выиграли юниорский чемпионат мира. В 1985-м за Гордееву с Гриньковым взялся Станислав Жук — сильнейший, по признанию многих, специалист в фигурном катании на тот момент. С ним пара дебютировала на взрослом уровне и в первом же сезоне совершила невероятное: на мировом первенстве обыграла действующих олимпийских чемпионов — соотечественников Елену Валову и Олега Васильева. Гордеева стала самой юной чемпионкой мира в истории.
После победы, однако, было решено расстаться с тренером. Известная кампания по дискредитации Жука в СССР набирала обороты, да и отношения между спортсменами и наставником были сложные. В 1986 году Жука с припиской за «аморальное поведение» отстранили от работы — тогда Гордеева с Гриньковым вот уже несколько месяцев как тренировались у Станислава Леоновича.
На чемпионат Европы 1987 года в Сараево Гордеева и Гриньков приехали фаворитами. Победить помешала обидная случайность: у Сергея от конька отвязалась штрипка, и американский судья свистком остановил музыку. Фигуристы закончили программу в тишине, но оценки им выставлены не были. От предложения повторно выступить в конце соревнований пара отказалась и получила дисквалификацию. В том же сезоне они поехали на чемпионат мира в Цинциннати и без проблем взяли золото.
«Я ему сразу стала очень доверять»
22.02.1990. Чемпионат Европы по фигурному катанию в Ленинградском спортивно-концертном комплексе им.В.И.Ленина. Первое место и звание чемпионов Европы в парном катании завоевал советский дуэт - Е.Гордеева и С.Гриньков. | Источник: РИА "Новости"
По рассказам Екатерины, в руках Сергея она всегда чувствовала себя в безопасности. «Я, конечно, не была на сто процентов уверена, что он меня не уронит, но почему-то сразу стала очень доверять. Я чувствовала, что он мне как старший брат или очень надежный друг», — вспоминала она. А ведь Гриньков партнершу ронял — дважды, но один раз, в ноябре 1987-го, это привело к сотрясению мозга. Пришлось пропустить чемпионат СССР, но к континентальному первенству фигуристка восстановилась.
Спортсменам позволили поехать на турнир без отбора. Шел олимпийский сезон, так что на пару даже после травмы возлагались большие надежды. Гордеева и Гриньков ожидания оправдали — на чемпионате Европы не оставили никому шансов. А спустя пару месяцев поднялись на высшую ступень пьедестала на Олимпийских играх 1988 года в Калгари. Их произвольная программа на музыку Мендельсона, Шопена и Моцарта считается шедевром мирового фигурного катания.
Следующие два чемпионата мира спортсменам тоже покорились, хотя на турнире 1989 года в Париже победить удалось с большим трудом. Тогда у Сергея обострилась травма плеча — вскоре это привело к двум операциям, но дискомфорт в руке оставался. Показалось, что в любительском спорте фигуристы уже всем все доказали, поэтому в 1990-м они перешли в профессионалы. Гордеева и Гриньков стали выступать в театре на льду «Все звезды», который организовывала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, а еще участвовали в чемпионатах мира среди профессионалов. Они дважды выигрывали эти соревнования.
Они работали, как фанаты, но никогда не кичились своими титулами. Нам, фигуристам, иногда свойственно, извините, выпендриваться, но Сергей с Катей всегда оставались самими собою.
Наталья Бестемьяноваолимпийская чемпионка-1988 в танцах на льду
Помимо рабочих отношений, Екатерину и Сергея связывали и романтические. По признанию Гордеевой, очевидно это стало после победы в Калгари. Потом случились первый поцелуй в канун Нового года, разговоры о совместном будущем, а в 1991-м — свадьба. Почти сразу фигуристка забеременела, и в 1992-м на свет появилась их дочь Дарья.
Пополнение в семье произошло очень вовремя. В 1993 году, когда Екатерина уже вернулась в форму, Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный олимпийский комитет (МОК) разрешили фигуристам-профессионалам вернуть любительский статус и принять участие в Олимпийских играх. Пара этим шансом воспользовалась и в сезоне-1993/1994 выиграла все турниры, в которых участвовала: чемпионаты России и Европы, а также Олимпиаду в Лиллехаммере. Гордеева и Гриньков обошли действующих на тот момент олимпийских чемпионов Артура Дмитриева и Наталью Мишкутенок.
После этого из любителей решено было уйти окончательно. Начались продолжительные гастроли по США со Stars on Ice и другими шоу.
«Сережа был настроен по-боевому»
Летом 1995-го, перед началом нового гастрольного тура, Сергей прошел два медобследования — в России и США. Врачи нашли проблемы с суставами и спиной. Еще обнаружился повышенный холестерин. При этом серьезных противопоказаний к тренировкам и выступлениям в шоу у Гринькова не было. Самого фигуриста тоже ничего не настораживало: под лопаткой действительно бывали неприятные ощущения, но он все списывал на старые травмы. «Сережа был настроен по-боевому. Он строил планы: будем трудиться, работать», — рассказывал отец Николай, бывший его духовным наставником.
О том, что у Гринькова больное сердце, никто не подозревал. Знали лишь, что наследственность плохая: отец Сергея умер от второго инфаркта, правда, спустя почти 15 лет после первого. Двукратному олимпийскому чемпиону судьба отвела менее суток. Позднее установят, что в ночь перед тренировкой фигурист перенес микроинфаркт.
Гордеева вспоминала: «Я подумала, что, наверное, это снова спина. Он медленно лег на лед, и кто-то позвонил в 911. Все было очень быстро, его забрали. Мне не давали смотреть на него, лежащего на льду, меня держали просто. В больнице нам сказали ждать, и я не помню, сколько это было часов, или всего час, или 30 минут. Доктор просто вышел и сказал, что его не смогли спасти. И все, и потом мне дали с ним посидеть немного в комнате».
Сергей и умер, как великий артист — на сцене.
Андрей Букин олимпийский чемпион-1988 в танцах на льду
Трагедия стала шоком для всего мира. Фотографии Гринькова несколько дней мелькали в эфирах новостных телеканалов России, США и Европы.
«Главный в моей жизни человек меня любил»
11.12.1986. Советские фигуристы, чемпионы мира в парном катании Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков во время показательных выступлений на Международном турнире по фигурному катанию на призы газеты "Московские новости" во Дворце спорта Центрального стадиона им. В. И. Ленина. | Источник: РИА "Новости"
Похоронили Сергея на Ваганьковском кладбище. Церемония была масштабная. Проститься с фигуристом пришли сотни болельщиков, а коллеги приехали из разных уголков мира. Так, из Штатов в Москву прилетели олимпийские чемпионы Скотт Хэмилтон, Виктор Петренко и Оксана Баюл, из Санкт-Петербурга — двукратный победитель Игр Артур Дмитриев.
Было ощущение дикой пустоты, которое медленно убивало. Каждое утро я ловила себя на мысли, что хотела бы уснуть и не просыпаться больше никогда. Мы были молоды и влюблены. И внезапно он умер.
Надо ли говорить, что Гордеева тяжело переживала смерть мужа. Они были неразлучны, причем Гриньков в этом союзе всегда был ведущим. А в 24 года она осталась вдовой с ребенком на руках. В книге «Мой Сергей» Екатерина пишет: «Я жила в мире, где всегда могла делать то, что мне очень нравилось: кататься на коньках. Рядом постоянно находился любимый человек и мои замечательные родители. Я никогда не слышала недобрых слов и не знала, что такое зло, потому что главный в моей жизни человек меня любил. Он оберегал меня и утешал, когда мне было плохо». На обложке мемуаров — счастливая семья: Сергей держит на руках дочь и обнимает жену.
В феврале 1996-го Гордеева победила депрессию и вернулась на лед в качестве одиночницы — отказывалась вставать в пару с новым партнером. Первое выступление на шоу она посвятила покойному мужу: это была программа «Праздник жизни» под пятую симфонию Густава Малера. В конце фигуристка не смогла сдержать слез, а поддержать ее выбежала маленькая дочь. Трогательные кадры разлетелись по всему миру.
На протяжении нескольких лет спортсменка участвовала в профессиональных турнирах, а после окончательно ушла в шоу. Парные элементы там она исполняла с олимпийским чемпионом-1998 Ильей Куликом. В 2001-м они поженились, в 2002-м у них родилась дочь Елизавета. В 2016-м супруги развелись.
Шоу при этом оставались для Гордеевой основной деятельностью: например, в 2008 году в паре с актером Егором Бероевым она победила в «Ледниковом периоде» на Первом канале и отправилась в гастрольный тур по городам России и ближнего зарубежья, организованный хореографом Ильей Авербухом. Осенью 2010 года она выступила в шоу канадского телевидения Battle of the Blades и одержала победу в паре с Валерием Буре (младший брат Павла Буре). А потом приняла участие в ледовом мюзикле Авербуха «Кармен» в «Лужниках». Сейчас Гордеева живет и работает в США — на одном катке с американским специалистом Рафаэлем Арутюняном тренирует две юные пары.
Говорят, бывшая спортсменка до сих пор носит на цепочке подаренное Гриньковым обручальное кольцо и считает, что именно этот талисман помог ей преодолеть все испытания. Она не забыла Сергея, но научилась жить без него. В книге она так и пишет: «Лишь после его смерти я начала понимать жизнь».