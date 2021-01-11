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12:52 (мск), источник: Матч ТВ

Косторная посетила балет «Баядерка»

Болельщица показала новое фото фигуристки Алены Косторной, которая сходила на балет «Баядерка».

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— Вчера встретила Алену в Большом театре на балете «Баядерка». Попросила фото, она с удовольствием согласилась, — написала болельщица.

Во время загрузки произошла ошибка.

Косторная ранее перенесла коронавирус, из-за чего пропустила заключительный этап Кубка России и чемпионат страны.

Ранее тренер фигуристки Евгений Плющенко сообщил, что Алена полностью восстановилась после болезни.

17-летняя Косторная является чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при.

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