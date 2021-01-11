Косторная посетила балет «Баядерка»
Болельщица показала новое фото фигуристки Алены Косторной, которая сходила на балет «Баядерка».
Болельщица показала новое фото фигуристки Алены Косторной, которая сходила на балет «Баядерка».
— Вчера встретила Алену в Большом театре на балете «Баядерка». Попросила фото, она с удовольствием согласилась, — написала болельщица.
Косторная ранее перенесла коронавирус,
Ранее тренер фигуристки Евгений Плющенко сообщил, что Алена полностью восстановилась после болезни.
17-летняя Косторная является чемпионкой Европы и победительницей финала