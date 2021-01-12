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14:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Рудковская рассказала историю знакомства с Плющенко

Продюсер Яна Рудковская в Instagram рассказала историю знакомства с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко.

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20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Рудковская вспомнила, как 14 лет назад Плющенко представлял на фестивале «Русская зима» в Лондоне заявку на проведение Олимпийских игр в Сочи, а она присутствовала там вместе с певцом Димой Биланом. Продюсер добавила, что уже через 15 минут знакомства сделала с фигуристом фото на память. «Счастлива, что в этот день я оказалась там, где и ты», — написала она.

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Плющенко и Рудковская поженились в 2009 году. Они воспитывают двоих детей. Их старший сын Александр занимается фигурным катанием. Мальчик зарабатывает 12 миллионов рублей в год. Также у Рудковской есть двое детей от предыдущего брака с Николаем Батуриным.

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