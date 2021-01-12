Рудковская рассказала историю знакомства с Плющенко

Рудковская вспомнила, как 14 лет назад Плющенко представлял на фестивале «Русская зима» в Лондоне заявку на проведение Олимпийских игр в Сочи, а она присутствовала там вместе с певцом Димой Биланом. Продюсер добавила, что уже через 15 минут знакомства сделала с фигуристом фото на память. «Счастлива, что в этот день я оказалась там, где и ты», — написала она.