Константинова назвала причины ухода из академии Плющенко

«Я прекратила сотрудничество с академией Евгения Плющенко и группой Александра Волкова. Причины в организационных моментах относительно тренировочного процесса. Произошли изменения, и условия перестали быть комфортными. Сохраняем прекрасные отношения как с Александром Сергеевичем, так и с Евгением Викторовичем. Большое спасибо им и за поддержку, и за то, что вернули меня в спорт. Благодарна хореографу Мартин Даженэ за прекрасные программы и доброту. Хочу отметить гостеприимство тренерского тандема Волковых: в условиях пандемии, когда все было закрыто, мы с частью группы по их приглашению жили и тренировались у них в доме. Это очень дорогого стоит. Также большое спасибо Евгению Викторовичу, он настоящий профи и руководитель. Отдельное спасибо за приглашение в шоу “Лебединое озеро”. Это были незабываемые впечатления. Я буду продолжать тренировки и выступления. Надеюсь, что еще все получится и будет интересно. На счет того, где буду тренироваться дальше, пока не могу ничего сказать», — сказала Константинова.