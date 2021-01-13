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16:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-врач сборной России ответил на вопрос о вине Тутберидзе в травме фигуриста Самсонова

Юрий Васильков, бывший врач футбольного клуба «Спартак» (Москва) и сборной России по футболу, ответил на вопрос, можно ли считать, что в травме фигуриста Даниила Самсонова виновата тренер Этери Тутберидзе.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что одному из наиболее талантливых воспитанников «Самбо-70» Даниилу Самсонову был диагностирован синдром Осгуда-Шляттера. По этой причине фигурист пропустил старт сезона-2020/2021.

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«Синдром Осгуда-Шляттера — коварная болезнь, возникает исподтишка. Сначала чуть-чуть болит, тренироваться можно, а потом повышаются нагрузки, и зона костной ткани начинает болеть сильнее. Есть ли в травме вина Тутберидзе? Предупредить эту болезнь и провести профилактику этой травмы практически невозможно. Но ничего катастрофического в этом нет. Здесь подходит паллиативный метод: нужно дать паузу, полечить, а потом снова дать нагрузку. Со временем Самсонов сможет вернуться на свой уровень», — сказал Васильков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.

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