Экс-врач сборной России ответил на вопрос о вине Тутберидзе в травме фигуриста Самсонова

«Синдром Осгуда-Шляттера — коварная болезнь, возникает исподтишка. Сначала чуть-чуть болит, тренироваться можно, а потом повышаются нагрузки, и зона костной ткани начинает болеть сильнее. Есть ли в травме вина Тутберидзе? Предупредить эту болезнь и провести профилактику этой травмы практически невозможно. Но ничего катастрофического в этом нет. Здесь подходит паллиативный метод: нужно дать паузу, полечить, а потом снова дать нагрузку. Со временем Самсонов сможет вернуться на свой уровень», — сказал Васильков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.