Хореограф группы Тутберидзе вызвал Плющенко на дуэль

На своей стене в соцсети Железняков опубликовал картинку с поздравлением со Старым Новым годом, прикрепив к нему слова о вызове Плющенко на дуэль.

«Как вы думаете, если я вызову господина Плющенко на дуэль? Будем драться без правил. На ринге без прекрасс. Ненавижу … (грубое слово, которое может означать пустословов). Давай Жень, не трухуй. Десятое колесо требует дуэли. Думаю ты просто пасанёшь как обычно, и придумаешь тритыщеседьмую отмазку. Единственное мое желание заткнуть твой неблагодарный поганый рот!!!» — написал специалист (орфография и пунктуация сохранены).