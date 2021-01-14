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10:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хореограф группы Тутберидзе вызвал Плющенко на дуэль

Хореограф Алексей Железняков, который работает с фигуристками группы Этери Тутберидзе, на своей странице во ВКонтакте вызвал на дуэль двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко.

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20
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20
фотографий
20
фотографий

На своей стене в соцсети Железняков опубликовал картинку с поздравлением со Старым Новым годом, прикрепив к нему слова о вызове Плющенко на дуэль.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Как вы думаете, если я вызову господина Плющенко на дуэль? Будем драться без правил. На ринге без прекрасс. Ненавижу … (грубое слово, которое может означать пустословов). Давай Жень, не трухуй. Десятое колесо требует дуэли. Думаю ты просто пасанёшь как обычно, и придумаешь тритыщеседьмую отмазку. Единственное мое желание заткнуть твой неблагодарный поганый рот!!!» — написал специалист (орфография и пунктуация сохранены).

Пост Алексея Железнякова

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