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14:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Евгений Плющенко — о вызове на дуэль от Железнякова: Если это не блеф, то я готов ему постучать по голове

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на слова хореографа Алексея Железнякова, который вызвал его на дуэль сообщением в соцсетях.

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«Сегодня Старый новый год! Видимо, было выпито достаточно. Наверное, у него началась какая-то белая горячка. Его никто не знает и не трогает. Я с ним никогда в жизни не общался. Для меня этого человека не существует, он мне неинтересен. Может, ему приснилось, что во сне на него кто-то нападает. Если реагировать на выпады, которые делает каждый в мою сторону, то это полный бред. Но я не против! Я люблю подраться, меня тренирует Саша Липовой. У нас есть хорошие залы, мы можем провести спарринг с удовольствием в перчатках или без них. Бой без правил — пожалуйста, это все можно организовать. Но если у Железнякова есть какие-то вопросы, то я всегда открыт. Я всегда открыт, он может приехать и поговорить со мной. Но если ему хочется прославиться за счет моего имени, то я его понимаю. Если это серьезно, а не блеф, то я готов постучать ему по голове», — сказал Плющенко.

(Владислав Флегонтов).

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