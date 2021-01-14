Евгений Плющенко — о вызове на дуэль от Железнякова: Если это не блеф, то я готов ему постучать по голове

«Сегодня Старый новый год! Видимо, было выпито достаточно. Наверное, у него началась какая-то белая горячка. Его никто не знает и не трогает. Я с ним никогда в жизни не общался. Для меня этого человека не существует, он мне неинтересен. Может, ему приснилось, что во сне на него кто-то нападает. Если реагировать на выпады, которые делает каждый в мою сторону, то это полный бред. Но я не против! Я люблю подраться, меня тренирует Саша Липовой. У нас есть хорошие залы, мы можем провести спарринг с удовольствием в перчатках или без них. Бой без правил — пожалуйста, это все можно организовать. Но если у Железнякова есть какие-то вопросы, то я всегда открыт. Я всегда открыт, он может приехать и поговорить со мной. Но если ему хочется прославиться за счет моего имени, то я его понимаю. Если это серьезно, а не блеф, то я готов постучать ему по голове», — сказал Плющенко.