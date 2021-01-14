«Плющенко нужен пиар». Тарасова — о конфликте Евгения с хореографом Тутберидзе

«Видимо, Плющенко каким-то образом оскорбил Железнякова, раз тот решил вызвать Женю на бой. Но согласие Плющенко — это всё пиар, который так нужен Жене. Надоело смотреть на него не в деле. Мы же видим его фигуристок, как они катаются, отмечаем это. Хочется говорить о его тренерской работе, а не вот об этих боях», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.