Туктамышева подтвердила участие в командном турнире в Москве
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подтвердила свое участие в предстоящем командном турнире в Москве. Об этом сама спортсменка заявила в прямом эфире в инстаграме.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подтвердила свое участие в предстоящем командном турнире в Москве. Об этом сама спортсменка заявила в прямом эфире в инстаграме.
Туктамышева подчеркнула, что «постарается набрать боевую форму» к командному турниру и финалу Кубка России.
Напомним, Туктамышева заняла 7-е место на чемпионате России, который прошел в декабре в Челябинске. Ожидается, что командный турнир под эгидой Федерации фигурного катания на коньках России пройдет в начале февраля.