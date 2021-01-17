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19:32 (мск), источник: Sport24

Туктамышева подтвердила участие в командном турнире в Москве

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подтвердила свое участие в предстоящем командном турнире в Москве. Об этом сама спортсменка заявила в прямом эфире в инстаграме.

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Источник: Sport24

Туктамышева подчеркнула, что «постарается набрать боевую форму» к командному турниру и финалу Кубка России.

Напомним, Туктамышева заняла 7-е место на чемпионате России, который прошел в декабре в Челябинске. Ожидается, что командный турнир под эгидой Федерации фигурного катания на коньках России пройдет в начале февраля.

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