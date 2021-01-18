Алексей Мишин вылечился от коронавируса

11 января Мишин заразился коронавирусной инфекцией.

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«Я прошел проверку на коронавирус, тест показал отрицательный результат. Я уже еду на тренировку, будем работать дальше», — сказал Мишин.

Мишину 79 лет. В паре с Тамарой Москвиной он становился серебряным призером чемпионата мира, а также завоевал серебряную и бронзовую награды чемпионатов Европы.