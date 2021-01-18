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16:33 (мск), источник: ТАСС

Алексей Мишин вылечился от коронавируса

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Тест на коронавирусную инфекцию заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина дал отрицательный результат. Об этом он сообщил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

11 января Мишин заразился коронавирусной инфекцией.

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«Я прошел проверку на коронавирус, тест показал отрицательный результат. Я уже еду на тренировку, будем работать дальше», — сказал Мишин.

Мишину 79 лет. В паре с Тамарой Москвиной он становился серебряным призером чемпионата мира, а также завоевал серебряную и бронзовую награды чемпионатов Европы.

Мишин начал тренерскую карьеру в 1973 году, среди его учеников — олимпийские чемпионы Алексей Урманов, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, чемпионки мира Елизавета Туктамышева и итальянка Каролина Костнер, чемпионка Европы Софья Самодурова, бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда.

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