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18:14 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Медведева заявила, что ей стало сложнее находить мотивацию продолжать карьеру

ТАСС, 19 января. Российская фигуристка Евгения Медведева с каждым годом все с большим трудом находит мотивацию продолжать карьеру. Комментарий спортсменки приводит Olympic Channel.

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13
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«Мне 21, и с каждым годом становится все труднее и труднее оставаться в форме и сохранять мотивацию, — заявила Медведева. — Я не очень люблю это выражение “сохранять мотивацию”, но когда твое тело почти всегда болит, очень сложно вставать каждое утро и идти на тренировку, где ты знаешь, что все опять будет болеть, но я стараюсь. Мои фанаты — это единственная причина, по которой я все еще выхожу на лед. После Олимпиады я пыталась всем что-то доказать, но сейчас я просто оглядываюсь назад и думаю, что я, если честно, уже все доказала».

Также фигуристка отметила, что главной целью для себя ставит восстановление здоровья после коронавируса с поражением легких. «Я делаю все, что могу, чтобы поправить свое здоровье и не ухудшить его. Ведь только так я смогу участвовать в соревнованиях. Так что я не могу сейчас ничего сказать про то, какие соревнования будут следующими. Ведь все иногда меняется, а сейчас особенно быстро», — заключила она.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при.

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