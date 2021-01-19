Фигуристка Медведева заявила, что ей стало сложнее находить мотивацию продолжать карьеру

«Мне 21, и с каждым годом становится все труднее и труднее оставаться в форме и сохранять мотивацию, — заявила Медведева. — Я не очень люблю это выражение “сохранять мотивацию”, но когда твое тело почти всегда болит, очень сложно вставать каждое утро и идти на тренировку, где ты знаешь, что все опять будет болеть, но я стараюсь. Мои фанаты — это единственная причина, по которой я все еще выхожу на лед. После Олимпиады я пыталась всем что-то доказать, но сейчас я просто оглядываюсь назад и думаю, что я, если честно, уже все доказала».