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15:44 (мск), источник: ТАСС

Стал известен состав участников командного турнира по фигурному катанию в Москве

ТАСС, 20 января. Чемпионка Европы Алена Косторная и бронзовый призер европейского первенства по фигурному катанию Александра Трусова получили приглашение на командный Кубок Первого канала в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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Турнир пройдет 5—7 февраля. В соревнованиях примут участие две команды, которые будут определены с помощью жеребьевки, в роли капитанов выступят олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная победительница чемпионатов мира Евгения Медведева. Командный турнир пройдет со зрителями в Москве во дворце спорта «Мегаспорт». Судейство будет осуществляться по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Стать капитаном команды в таком турнире — большая честь для меня, — сказала Загитова. — Уверена, что выступления на льду Кубка Первого канала доставят радость зрителям, а для спортсменов станут новой возможностью продемонстрировать весь арсенал своих талантов и способностей».

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«Фигурное катание — очень индивидуальный спорт. Тем интереснее формат соревнований, в котором командный успех важнее собственного. Вернее, каждая личная победа становится частью общего достижения», — добавила Медведева.

В женском одиночном катании, помимо Косторной и Трусовой, выступят чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, серебряный призер чемпионата Европы и трехкратная победительница чемпионатов России Анна Щербакова и серебряный призер юниорского первенства мира Дарья Усачева.

У мужчин в турнире примут участие серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда, чемпион Европы Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Александр Самарин. В танцах на льду будут представлены Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Софья Шевченко и Игорь Еременко. В парном катании выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

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