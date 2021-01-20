Стал известен состав участников командного турнира по фигурному катанию в Москве

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Турнир пройдет 5—7 февраля . В соревнованиях примут участие две команды, которые будут определены с помощью жеребьевки, в роли капитанов выступят олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная победительница чемпионатов мира Евгения Медведева. Командный турнир пройдет со зрителями в Москве во дворце спорта «Мегаспорт». Судейство будет осуществляться по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--11617d99ab3e43668e12" data-vnd="11617d99ab3e43668e12" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=11617d99ab3e43668e12" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Стать капитаном команды в таком турнире — большая честь для меня, — сказала Загитова. — Уверена, что выступления на льду Кубка Первого канала доставят радость зрителям, а для спортсменов станут новой возможностью продемонстрировать весь арсенал своих талантов и способностей».

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«Фигурное катание — очень индивидуальный спорт. Тем интереснее формат соревнований, в котором командный успех важнее собственного. Вернее, каждая личная победа становится частью общего достижения», — добавила Медведева.

В женском одиночном катании, помимо Косторной и Трусовой, выступят чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, серебряный призер чемпионата Европы и трехкратная победительница чемпионатов России Анна Щербакова и серебряный призер юниорского первенства мира Дарья Усачева.