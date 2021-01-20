Призовой фонд командного турнира по фигурному катанию в Москве составит 10 млн рублей

В турнире примут участие две команды, составы которых будут определены при помощи жеребьевки, в роли капитанов выступят олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная победительница чемпионатов мира Евгения Медведева. На турнире выступят спортсмены, занявшие места с первого по шестое на последнем чемпионате России, чемпионы Европы и мира.