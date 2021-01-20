Призовой фонд командного турнира по фигурному катанию в Москве составит 10 млн рублей
ТАСС, 20 января. Призовой фонд командного турнира «Кубок Первого канала по фигурному катанию» в Москве составит 10 млн рублей. Об этом сообщает
ТАСС, 20 января. Призовой фонд командного турнира «Кубок Первого канала по фигурному катанию» в Москве составит 10 млн рублей. Об этом сообщает
В турнире примут участие две команды, составы которых будут определены при помощи жеребьевки, в роли капитанов выступят олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная победительница чемпионатов мира Евгения Медведева. На турнире выступят спортсмены, занявшие места с первого по шестое на последнем чемпионате России, чемпионы Европы и мира.
Командный турнир пройдет со зрителями с 5 по 7 февраля в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».