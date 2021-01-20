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15:48 (мск), источник: ТАСС

Призовой фонд командного турнира по фигурному катанию в Москве составит 10 млн рублей

ТАСС, 20 января. Призовой фонд командного турнира «Кубок Первого канала по фигурному катанию» в Москве составит 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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Источник: AP 2020

В турнире примут участие две команды, составы которых будут определены при помощи жеребьевки, в роли капитанов выступят олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная победительница чемпионатов мира Евгения Медведева. На турнире выступят спортсмены, занявшие места с первого по шестое на последнем чемпионате России, чемпионы Европы и мира.

Командный турнир пройдет со зрителями с 5 по 7 февраля в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».

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