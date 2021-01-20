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15:49 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Валиева не выступит на юниорском чемпионате России в Красноярске

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Камила Валиева пропустит юниорское первенство страны, которое пройдет в Красноярске. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

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Источник: РИА "Новости"

В среду ФФККР опубликовала формат и состав участников нового командного турнира «Кубок Первого канала», который пройдет 5—7 февраля в московском «Мегаспорте», в женском турнире выступят 14-летняя Валиева, Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Щербакова. Юниорское первенство России пройдет с 3 по 5 февраля, выступления девушек запланированы на 3 и 4 февраля.

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«Камила выступала на взрослых соревнованиях, в первенстве она не будет принимать участия, — сообщил Коган. — Есть логика рассуждения спортсменов, тренеров и федерации. В данном случае все эти три логики сошлись».

Командный турнир пройдет в Москве в присутствии зрителей. Соревнования будут транслироваться в прямом эфире.

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