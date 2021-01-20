Фигуристка Валиева не выступит на юниорском чемпионате России в Красноярске

В среду ФФККР опубликовала формат и состав участников нового командного турнира «Кубок Первого канала», который пройдет 5—7 февраля в московском «Мегаспорте», в женском турнире выступят 14-летняя Валиева, Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Щербакова. Юниорское первенство России пройдет с 3 по 5 февраля, выступления девушек запланированы на 3 и 4 февраля.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--11617d99ab3e43668e12" data-vnd="11617d99ab3e43668e12" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=11617d99ab3e43668e12" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Камила выступала на взрослых соревнованиях, в первенстве она не будет принимать участия, — сообщил Коган. — Есть логика рассуждения спортсменов, тренеров и федерации. В данном случае все эти три логики сошлись».