Фигуристка Валиева не выступит на юниорском чемпионате России в Красноярске

В среду ФФККР опубликовала формат и состав участников нового командного турнира «Кубок Первого канала», который пройдет 5—7 февраля в московском «Мегаспорте», в женском турнире выступят 14-летняя Валиева, Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Щербакова. Юниорское первенство России пройдет с 3 по 5 февраля, выступления девушек запланированы на 3 и 4 февраля.
«Камила выступала на взрослых соревнованиях, в первенстве она не будет принимать участия, — сообщил Коган. — Есть логика рассуждения спортсменов, тренеров и федерации. В данном случае все эти три логики сошлись».
Командный турнир пройдет в Москве в присутствии зрителей. Соревнования будут транслироваться в прямом эфире.