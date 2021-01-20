Жулин объяснил, почему фигуристы Синицина и Кацалапов не выступят на командном турнире

«Вику и Никиту приглашали на командный турнир, и федерация очень расстроена их отсутствием, но я вижу и наблюдаю их каждый день, — сказал Жулин. — Если на шоу Татьяны Навки они катались на катке 20×40 м — там актерское мастерство, толкаться ни с кем не надо, то когда они вернулись оттуда и стали тренироваться в полную силу, они долго восстанавливались, проезжая буквально один-два элемента. Вика через десять дней снова сделает КТ, но у нее достаточно сильно были поражены легкие. Рисковать я не хочу и не могу».