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19:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Олимпийский чемпион высказался о «сталкивании лбами» Загитовой и Медведевой

Российский фигурист, олимпийский чемпион Турина Максим Маринин в интервью «СЭ» рассказал об отношении к проведению в Москве прыжкового фестиваля фигуристов и командного турнира, в котором команда Алины Загитовой будет противостоять команде Евгении Медведевой.

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Источник: Спорт-Экспресс

— В России на волне популярности прыжковый турнир может быть интересен. У нас вообще страна неординарная. Все, что не пошло в мире, возможно, у нас пойдет. Надо пробовать. Если есть на это спрос, почему нет?

— Кто фавориты?

— Фаворитов называть не буду. У нас же сразу начнется: «Дядюшка Мокус, можно я кину в него грязью?» (Цитата из мультфильма про Фунтика. — Прим. «СЭ»). Не надо, может быть, он хороший человек или у него хорошие дети. (смеется) Я вижу сейчас у нас много талантливых фигуристов, у каждого своя жизнь, он занимается этим по своим причинам, это его или ее выбор. Кто из них будет лучше — пусть они определят сами.

— Загитова против Медведевой в командном турнире — это не сталкивание лбами?

— Не было бы конфликта — не было бы и интереса. Главное — где он заканчивается, где рамки. Это вопрос этики, личного воспитания, не правовая материя. Надо к этому философски относиться. О чем будут журналисты говорить, если не будет противостояния? Оно интересно всем — специалистам, болельщикам.

— Но с метанием грязью сейчас в фигурном катании лучше, чем во многих других видах спорта.

— А мы все через это проходили — те, у кого был американский опыт. Там тоже из фигурного катания делали шоу-бизнес. И надо понимать, что эта скандальность дает работу многим людям: от тех, кто про это рассказывает, до производителей коньков и тренеров, организующих сборы. Она вовлекает новых адептов. И когда эта машина крутится и еще и результаты приносит — это прекрасно.

Соревнование пройдет в «Мегаспорте» с 5 по 7 февраля.

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