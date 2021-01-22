Ягудин сообщил о своем участии в новом командном турнире с Загитовой и Медведевой

Соревнования пройдут с 5 по 7 февраля в Москве во дворце спорта «Мегаспорт». Ведущие фигуристы страны выступят в короткой и произвольной программе в мужском и женском одиночном катании, в спортивных парах и танцевальных дуэтах. Программы будут оцениваться по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU).

«Ура??? Я рад сообщить, что тоже приму участие в командном турнире!!! Будет очень волнительно, даже страшно, но… Предложили, долго принимал решение, и… Была не была, мне нечего терять. Знаю одно: будет нереально … Начинаю подготовку немедленно», — написал 40-летний Ягудин.