Плющенко: Мне хочется, чтобы моих спортсменов знала вся страна, весь мир

«Была такая история, когда я еще арендовал каток. Тренеры били детеи?. Я это все увидел, раз сделал предупреждение, потом второе, — приводит слова Плющенко Tatler. — На третье их всех на фиг поувольнял. Со своими детьми можете делать что угодно, но не в моеи? школе. Многие сопротивлялись — мол, надо же их как-то мотивировать. Я говорю: «Вы словом мотивируи? те, взглядом».

Есть тренеры, которым вот прямо сегодня надо, завтра уже поздно. Это неправильно. Надо спортсменов готовить к будущему, к большим стартам и к долголетию. Чтобы они катались долго. Не вспышка: одни соревнования выиграли и исчезли, их никто не помнит, они знать не знают, что делать, куда бежать.