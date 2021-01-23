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12:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Плющенко: Мне хочется, чтобы моих спортсменов знала вся страна, весь мир

Российский тренер, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о методах своей работы.

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Источник: Спорт-Экспресс

По его словам, нужен индивидуальный подход.

«Была такая история, когда я еще арендовал каток. Тренеры били детеи?. Я это все увидел, раз сделал предупреждение, потом второе, — приводит слова Плющенко Tatler. — На третье их всех на фиг поувольнял. Со своими детьми можете делать что угодно, но не в моеи? школе. Многие сопротивлялись — мол, надо же их как-то мотивировать. Я говорю: «Вы словом мотивируи? те, взглядом».

Есть тренеры, которым вот прямо сегодня надо, завтра уже поздно. Это неправильно. Надо спортсменов готовить к будущему, к большим стартам и к долголетию. Чтобы они катались долго. Не вспышка: одни соревнования выиграли и исчезли, их никто не помнит, они знать не знают, что делать, куда бежать.

В спорте важно долго кататься, но это безумно сложно. Мне хочется, чтобы моих спортсменов знала вся страна, весь мир, чтобы о них помнили, чтобы они сделали большои? вклад в фигурное катание. И чтобы каждыи? был индивидуален. Есть школы, где штампуют одно и то же: мах сюда, нога поднялась туда. Вот, например, Санёк у меня. Сеи? час ему семь, пока он не прыгает два с половинои? оборота. Но я знаю, что через два-три месяца прыгнет. У каждого человека, у каждого спортсмена все должно быть в свое время. Я катался с одним спортсменом: ему удавалось выучить три с половинои? оборота за неделю. А я учил полтора года.

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