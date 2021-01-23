Плющенко: Мне хочется, чтобы моих спортсменов знала вся страна, весь мир
Российский тренер, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о методах своей работы.
Российский тренер, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о методах своей работы.
По его словам, нужен индивидуальный подход.
«Была такая история, когда я еще арендовал каток. Тренеры били детеи?. Я это все увидел, раз сделал предупреждение, потом второе, — приводит слова Плющенко Tatler. — На третье их всех на фиг поувольнял. Со своими детьми можете делать что угодно, но не в моеи? школе. Многие сопротивлялись — мол, надо же их
Есть тренеры, которым вот прямо сегодня надо, завтра уже поздно. Это неправильно. Надо спортсменов готовить к будущему, к большим стартам и к долголетию. Чтобы они катались долго. Не вспышка: одни соревнования выиграли и исчезли, их никто не помнит, они знать не знают, что делать, куда бежать.
В спорте важно долго кататься, но это безумно сложно. Мне хочется, чтобы моих спортсменов знала вся страна, весь мир, чтобы о них помнили, чтобы они сделали большои? вклад в фигурное катание. И чтобы каждыи? был индивидуален. Есть школы, где штампуют одно и то же: мах сюда, нога поднялась туда. Вот, например, Санёк у меня. Сеи? час ему семь, пока он не прыгает два с половинои? оборота. Но я знаю, что через