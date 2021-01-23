Сыну Плющенко и Рудковской назначили судебно-психиатрическую экспертизу
Александру Плющенко, сыну двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, назначили
Александру Плющенко, сыну двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, назначили
По словам председателя Московской городской коллегии адвокатов Анны Бутыриной, экспертиза будет сделана в рамках дела Рудковской против журнала «СтарХит».
Ранее «СтарХит» опубликовал заметку, что
По словам адвоката,
«Яна, несмотря на все переживания Саши, готова на очередные мучения, чтобы помочь расследованию», — добавила Анна Бутырина.