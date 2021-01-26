Щербакова стала самой тестируемой РУСАДА фигуристкой по итогам 2020 года

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Трехкратная чемпионка страны Щербакова в 2020 году проверялась РУСАДА на допинг четыре раза. Следом располагаются серебряный призер ЧЕ-2019 в одиночном катании Александр Самарин и обладательница бронзовой награды европейского первенства 2020 года Александра Степанова, выступающая в танцах на льду вместе с Иваном Букиным. Самарина и Степанову в 2020 году РУСАДА тестировало трижды.

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Всего в декабре РУСАДА проверило на допинг 11 фигуристов. В число протестированных вместе с Щербаковой и Степановой также вошли Александра Бойкова (второе тестирование за год), Джонатан Гуррейро (второе), Макар Игнатов, Майя Хромых, Михаил Коляда (второе), Марк Кондратюк, Владимир Морозов, Анастасия Скопцова и Камила Валиева.