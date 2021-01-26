Американо-украинский фигурист Паниот: Плющенко был моим кумиром, пока я с ним не встретился

— Был на какой-то период времени Евгений Плющенко, а потом я случайно, спонтанным образом его встретил. Я был тогда в Новогорске, тренировался у Николая Морозова, я был на третьем этаже и из окна увидел, как Евгений Плющенко паркуется. Я сразу побежал в надежде, чтобы с ним сфотографироваться. Я тогда впервые увидел его вживую. Понял, что он идет в лобби и побежал туда. Подождал, пока он закончил разговаривать с работником каким-то, чтобы получить ключ от номера. Перехватываю его, чтобы встретить его в коридоре. Он уже рядом со мной, вот уже близко. Прошу его: «Можно с вами сфотографироваться, пожалуйста?», и в тот момент он посмотрел на меня и просто прошел мимо. И с того момента он больше не мой кумир, я поставил свои стрелки на Хавьера Фернандеса. Вот такая вот история. Весь мир переворачивается.