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00:45 (мск), источник: ТАСС

Исполком ISU должен решить вопрос проведения чемпионата мира по фигурному катанию

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Исполком Международного союза конькобежцев (ISU) в четверг должен решить вопрос проведения чемпионата мира по фигурному катанию, который планируется провести в Стокгольме с 22 по 28 марта. На заседании 10 декабря совет принял решение отменить чемпионат Европы по фигурному катанию 2021 года в Хорватии в связи с пандемией коронавируса, который планировалось провести в Загребе 25—31 января нынешнего года.

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Источник: РИА "Новости"

В 2020 году должен был пройти юбилейный 110-й чемпионат мира в канадском Монреале, однако он был отменен правительством провинции Квебек по рекомендации местного министерства здравоохранения. Это стало лишь вторым случаем в истории, когда турнир отменили по причине, не связанной с мировой войной. В 1961 году чемпионата мира в Праге не был проведен из-за авиакатастрофы под Брюсселем, в которой погибла сборная США.

К чемпионату мира в Монреале готовились чемпионка Европы Алена Косторная, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, на данный момент трехкратная чемпионка России Анна Щербакова. В ранге чемпионов Европы на турнире могли выступить Дмитрий Алиев, спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В настоящее время к турниру готовятся чемпионы России Щербакова, Михаил Коляда, пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также танцоры Александра Степанова и Иван Букин — на данный момент лишь победители чемпионата страны получили право отобраться в состав на турнир, судьбу которого еще предстоит решить руководству ISU.

Сборная России может выступить на турнире в Стокгольме под сокращенным названием Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) — Figure Skating Russia (FSR). Об этом ТАСС сообщил источник. Однако этот вопрос будет решаться уже после утверждения сроков и формата проведения чемпионата мира.

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