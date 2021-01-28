Исполком ISU должен решить вопрос проведения чемпионата мира по фигурному катанию

В 2020 году должен был пройти юбилейный 110-й чемпионат мира в канадском Монреале, однако он был отменен правительством провинции Квебек по рекомендации местного министерства здравоохранения. Это стало лишь вторым случаем в истории, когда турнир отменили по причине, не связанной с мировой войной. В 1961 году чемпионата мира в Праге не был проведен из-за авиакатастрофы под Брюсселем, в которой погибла сборная США.

К чемпионату мира в Монреале готовились чемпионка Европы Алена Косторная, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, на данный момент трехкратная чемпионка России Анна Щербакова. В ранге чемпионов Европы на турнире могли выступить Дмитрий Алиев, спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В настоящее время к турниру готовятся чемпионы России Щербакова, Михаил Коляда, пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также танцоры Александра Степанова и Иван Букин — на данный момент лишь победители чемпионата страны получили право отобраться в состав на турнир, судьбу которого еще предстоит решить руководству ISU.