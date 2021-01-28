Турнир-ожидание перед ЧМ. Насколько важен командный чемпионат России по фигурному катанию

Фигурное катание снова в ожидании — Международный союз конькобежцев (ISU) 28 января должен определиться с вопросом проведения чемпионата мира в Стокгольме. Тревоги добавляет тот факт, что как бы ни спасали ситуацию спортивные руководители, окончательное решение вряд ли будет зависеть от них. Достаточно вспомнить ситуацию с отмененным чемпионатом мира в Монреале, когда ISU держал оборону до последнего, однако окончательное слово осталось за канадскими властями.

Юбилейный 110-й чемпионат мира был отменен правительством провинции Квебек по рекомендации местного Министерства здравоохранения. В истории мировых первенств турниры отменялись всего несколько раз. С 1915 по 1921 год из-за Первой мировой войны, с 1940 по 1946 год из-за Второй мировой войны, в 1961-м из-за гибели сборной США в авиакатастрофе над Брюсселем. В 2020 году чемпионат мира отменил коронавирус, который в 2021-м также остается прямой угрозой мировому спорту, и в частности фигурному катанию.

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В связи с распространением новых штаммов коронавируса Швеция, чья позиция к распространению инфекции была крайне либеральной, была вынуждена все-таки ужесточить меры — «шведский подход», мягко говоря, не сработал. На днях страна закрыла сообщение с Норвегией, чуть раньше — с Британией и Данией. И, по словам министра внутренних дел Швеции Микаэля Дамберга, меры могут быть продлены — число заболевших продолжает расти.

Решатся ли в итоге шведы на турнир хотя бы в формате «санитарного пузыря», пока непонятно. О болельщиках, судя по всему, в данном случае речи уже не идет. О переносе турнира — тем более.

И разговоры о том, что наша страна могла бы принять турнир, как это было десять лет назад после катастрофы в Японии, впустую — простите, у нас санкции, нам никак. Правда, если у какой-то страны в нынешней ситуации найдутся лишние несколько миллионов на чемпионат мира, она имеет шанс все-таки провести престижный юбилейный старт. Вот только есть некоторые сомнения, что такие все-таки есть, — во всяком случае, пока никто о своей готовности спасать мировое фигурное катание не заявлял.

В истории нет сослагательного наклонения, и все-таки стоит напомнить, что прошлогодний чемпионат мира мог стать вполне успешным для многих российских фигуристов — чемпионки Европы Алены Косторной, двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой, теперь уже трехкратной чемпионки России Анны Щербаковой. В ранге чемпионов Европы на турнире готовились выступать Дмитрий Алиев, спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий Загитова и Медведева в одном кадре

У Косторной и Трусовой, летом перешедших из группы Тутберидзе в академию Плющенко, наблюдается некоторый спад — на адаптацию у нового тренера года мало, да и в женском катании год за пять, это ни для кого не секрет. Бойкова и Козловский уступили титул чемпионов страны Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, Алиев пропустил национальный чемпионат из-за последствий коронавируса, та же история и с Синициной и Кацалаповым. Из этого списка лишь Щербакова смогла защитить титул чемпионки России, остальным придется вновь доказывать свое право на участие в пока еще призрачном чемпионате мира в финале Кубка страны, перенесенном в Москву. В других видах место в сборной себе обеспечили лишь чемпионы России нынешнего года Михаил Коляда, пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также танцоры Александра Степанова и Иван Букин.

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Как минимум промежуточного решения можно ожидать уже сегодня, но хочется верить, что высшее фигурнокатательное руководство рассмотрит все альтернативные способы для сохранения чемпионата. В том числе и возможности дистанционных соревнований. Об этом речь в кулуарах шла еще после отмены канадского чемпионата, сегодня по этому пути уже пошли в США — там спортсмены проводят турниры дистанционно, высылая на суд рефери записи своих выступлений.

Да, звучит спорно, да, много «но», касающихся формата стартов, нюансов процесса записи прокатов, но когда до Олимпиады остается год, может быть, стоит решать вопросы более кардинально? Напомню, что именно чемпионат мира является главным этапом квалификации на Олимпийские игры, а фигурное катание из-за COVID-19 по-прежнему вынуждено жить квотами 2019 года. В конце концов, как сказал один мудрый писатель, жизнь — это всегда ожидание того часа, когда дальнейшее зависит лишь от твоих решительных действий. А они могут потребоваться — отмена чемпионата мира не может убить фигурное катание, однако способно загнать этот вид спорта в небытие.

На этом фоне Федерация фигурного катания на коньках России по размаху по-прежнему впереди планеты всей. На фоне отмены чемпионата Европы в Загребе ей уже удалось провести пять этапов Кубка России, один из лучших в истории чемпионатов России в Челябинске.

Спортсмены по-прежнему готовятся к чемпионату мира, выбирая, под каким названием сборная сможет там выступить, — пока рассматривается вариант сокращенного названия Федерации фигурного катания на коньках России — Figure Skating Russia (FSR). После челябинского турнира федерация в сотрудничестве с Первым каналом накреативила командный турнир с участием сильнейших спортсменов страны. Весьма мудрое решение в свете Игр в Пекине — во всяком случае, сомневаться в их проведении никто морально пока еще не готов.

32 фотографии 32 фотографии 32 фотографии Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021

Формат командника не нов — пионерами в этом деле стали японцы, которые стали проводить коммерческий командный турнир, дабы развивать в своей стране все виды фигурного катания. С 1997 года в этой стране проводился Japan Оpen, затем World Team Trophy. Постарались не отставать и американцы, однако их Team Challenge Cup прошел лишь единожды — в 2016 году, спонсоры к нему интереса не проявили. С 2014 года командный турнир получил прописку в олимпийской программе, и если на японских стартах правила прежде всего были заточены под хозяев турнира с упором на одиночное катание, то на Играх за каждую команду выступают по одному участнику в каждом виде. Первыми чемпионами Олимпиады в команде стали фигуристы сборной России в Сочи в 2014 году, через четыре года в Пхенчхане команда завоевала серебро, уступив канадцам.

Каковы будут правила на российском старте, пока секрет — Федерация фигурного катания на коньках России и пресс-служба Первого канала выдают информацию дозированно. Однако на данный момент уже известен состав участников, а также имена капитанов команды — это олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова и серебряный призер Игр Евгения Медведева, спортсменки, которых уже давно не видели на одном льду. К слову, обе сейчас продолжают тренировки в группе Этери Тутберидзе. Медведева — в ожидании новых стартов, Загитова официально взяла перерыв в карьере, однако обе они выступят в Москве с показательными номерами.

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Отдельная фишка — прыжковый турнир. Хочется буквально выдохнуть — ну наконец-то! Кто когда-нибудь своими глазами видел баттл в конце крупных стартов, когда спортсмены после гала-выступлений не разъезжаются по раздевалкам, а бомбят один за другим четверные прыжки, поймет — как это может выглядеть. Да, и этот формат не нов — даже на детских соревнования «Хрустальный конек» до сих пор существует три раздела: короткая программа, произвольная и элементы. Проводили такие старты и французы. Да, фигурное катание — это прежде всего программы, музыка, истории на льду, но добавь к прыжкам перчинку шоу, и можно получить совершенно новый и востребованный продукт. Как с дебютом справятся организаторы, мы узнаем уже 5 февраля, а пока можно только порадоваться, что российское фигурное катание не боится пробовать что-то новое, пусть даже если это новое — хорошо забытое старое.