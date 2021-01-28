Канадский тренер Медведевой назвал причину возвращения фигуристки в Россию
Канадский тренер Брайан Орсер назвал причину возвращения российской фигуристки Евгении Медведевой в Россию. Его слова приводит IFS Magazine.
Канадский тренер Брайан Орсер назвал причину возвращения российской фигуристки Евгении Медведевой в Россию. Его слова приводит IFS Magazine.
Он заявил, что
Летом 2020-го Медведева не смогла вернуться в Канаду
Медведева покинула группу Тутберидзе летом 2018 года после того, как проиграла другой ученице тренера Алине Загитовой в личном турнире Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Кроме серебра Игр в Пхенчхане, под руководством Тутберидзе, Медведева выиграла по две золотые медали на чемпионатах мира и Европы, а также победила в финале