Канадский тренер Медведевой назвал причину возвращения фигуристки в Россию

Он заявил, что из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса, Медведева не могла воссоединиться в Канаде с матерью, и поэтому приняла решение остаться в России. Он добавил, что у фигуристки были необходимые для въезда в страну документы, а у ее матери нет. «Мама играла важную роль в повседневной жизни дочери. Для Евгении все становилось слишком трудно, и она сделала шаг, который сделала», — подытожил тренер.

Фоторепортаж Загитова и Медведева в одном кадре

Летом 2020-го Медведева не смогла вернуться в Канаду из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Она занималась в Москве на катке ЦСКА и проводила онлайн-сессии с тренерами из Канады. В сентябре спортсменка объявила о решении вернуться в группу Этери Тутберидзе, поблагодарив Орсера за проделанную работу и понимание.