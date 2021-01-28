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18:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Канадский тренер Медведевой назвал причину возвращения фигуристки в Россию

Канадский тренер Брайан Орсер назвал причину возвращения российской фигуристки Евгении Медведевой в Россию. Его слова приводит IFS Magazine.

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Источник: Reuters

Он заявил, что из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса, Медведева не могла воссоединиться в Канаде с матерью, и поэтому приняла решение остаться в России. Он добавил, что у фигуристки были необходимые для въезда в страну документы, а у ее матери нет. «Мама играла важную роль в повседневной жизни дочери. Для Евгении все становилось слишком трудно, и она сделала шаг, который сделала», — подытожил тренер.

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Загитова и Медведева в одном кадре

Летом 2020-го Медведева не смогла вернуться в Канаду из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Она занималась в Москве на катке ЦСКА и проводила онлайн-сессии с тренерами из Канады. В сентябре спортсменка объявила о решении вернуться в группу Этери Тутберидзе, поблагодарив Орсера за проделанную работу и понимание.

Медведева покинула группу Тутберидзе летом 2018 года после того, как проиграла другой ученице тренера Алине Загитовой в личном турнире Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Кроме серебра Игр в Пхенчхане, под руководством Тутберидзе, Медведева выиграла по две золотые медали на чемпионатах мира и Европы, а также победила в финале Гран-при. С Орсером она выиграла бронзу чемпионата мира-2019.

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