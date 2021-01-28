Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в запланированные сроки

«Подготовка к чемпионату мира продолжается по плану, сроки турнира остались без изменений», — сообщил источник.

В четверг состоялось заседание исполкома Международного союза конькобежцев, на котором, в частности, обсуждался вопрос проведения турнира в Стокгольме. Чемпионат мира должен пройти с 22 по 28 марта 2021 года.