Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в запланированные сроки
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Подготовка к мировому первенству по фигурному катанию продолжается по плану, сроки турнира остались без изменений. Об этом ТАСС сообщил источник.
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Подготовка к мировому первенству по фигурному катанию продолжается по плану, сроки турнира остались без изменений. Об этом ТАСС сообщил источник.
«Подготовка к чемпионату мира продолжается по плану, сроки турнира остались без изменений», — сообщил источник.
В четверг состоялось заседание исполкома Международного союза конькобежцев, на котором, в частности, обсуждался вопрос проведения турнира в Стокгольме. Чемпионат мира должен пройти с 22 по 28 марта 2021 года.