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19:07 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в запланированные сроки

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Подготовка к мировому первенству по фигурному катанию продолжается по плану, сроки турнира остались без изменений. Об этом ТАСС сообщил источник.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Подготовка к чемпионату мира продолжается по плану, сроки турнира остались без изменений», — сообщил источник.

В четверг состоялось заседание исполкома Международного союза конькобежцев, на котором, в частности, обсуждался вопрос проведения турнира в Стокгольме. Чемпионат мира должен пройти с 22 по 28 марта 2021 года.

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