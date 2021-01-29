Московский этап Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне пройдет 26—28 ноября

Серия Гран-при стартует в США с 22 по 24 октября, второй этап пройдет в канадском Ванкувере ( 29—31 октября ), третий — в китайском Чунцине ( 5—7 ноября ), четвертый — в Японии, точное место и даты уточняются, пятый — во французском Гренобле ( 19—21 ноября ). Финал серии Гран-при примет японская Осака с 9 по 12 декабря.