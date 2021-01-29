Призовой фонд чемпионата мира по фигурному катанию составит $868 тыс

Победители соревнований среди мужчин и женщин получат по $64 тыс., спортсмены, занявшие второе место, — по $47 тыс., третье — по $33 тыс., четвертое — по $19 тыс., пятое — по $11 тыс., шестое — по $8 тыс. Всего призовой фонд одиночных соревнований составит по $182 тыс.

Призовой фонд соревнований среди спортивных пар и в танцах на льду составляет по $252 тыс. За победу каждая пара получит по $90 тыс., за второе место — по $65 тыс., за третье — по $45, за четвертое — $26 тыс., за пятое — $16 тыс., за шестое — $10 тыс.