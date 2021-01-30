Слуцкая объяснила, зачем фигуристки натягивают колготки на коньки
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая объяснила, почему фигуристки натягивают колготки поверх коньков во время выступлений.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая объяснила, почему фигуристки натягивают колготки поверх коньков во время выступлений.
«Сегодня разберу самый распространенный миф вокруг фигурного катания: про колготки. На самом деле, причин, почему фигуристы натягивают колготки на коньки, несколько.