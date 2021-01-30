Слуцкая объяснила, зачем фигуристки натягивают колготки на коньки

«Сегодня разберу самый распространенный миф вокруг фигурного катания: про колготки. На самом деле, причин, почему фигуристы натягивают колготки на коньки, несколько. Во-первых, это визуально удлиняет ноги. Да, все-таки эстетике здесь место есть. Так что это не миф. Во-вторых, это не позволяет шнуркам болтаться и мешать выполнению элементов. В-третьих, колготки скрывают повреждения на коньках. Ботинки — это рабочие лошадки фигуриста, поэтому за сезон они сильно царапаются и бьются. Чтобы скрыть обшарпанный вид, кто-то их подкрашивает, а кто-то натягивает на них колготки», — написала Слуцкая в инстаграме.