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23:16 (мск), источник: Sport24

Слуцкая объяснила, зачем фигуристки натягивают колготки на коньки

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая объяснила, почему фигуристки натягивают колготки поверх коньков во время выступлений.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня разберу самый распространенный миф вокруг фигурного катания: про колготки. На самом деле, причин, почему фигуристы натягивают колготки на коньки, несколько.Во-первых, это визуально удлиняет ноги. Да, все-таки эстетике здесь место есть. Так что это не миф. Во-вторых, это не позволяет шнуркам болтаться и мешать выполнению элементов. В-третьих, колготки скрывают повреждения на коньках. Ботинки — это рабочие лошадки фигуриста, поэтому за сезон они сильно царапаются и бьются. Чтобы скрыть обшарпанный вид, кто-то их подкрашивает, а кто-то натягивает на них колготки», — написала Слуцкая в инстаграме.

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