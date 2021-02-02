«Только бы не убиться!»
В российском фигурном катании зажглась новая звезда. Она сильнее учениц Тутберидзе и Плющенко.
В российском фигурном катании зажглась новая звезда. Она сильнее учениц Тутберидзе и Плющенко.
13-летняя фигуристка из ЦСКА Софья Самоделкина обратила на себя внимание экспертов и прессы еще в августе 2020-го, на контрольных прокатах юниорской сборной России. Тогда она, еще будучи не на пике формы, успешно справилась с тройным акселем — редким даже для взрослых спортсменок прыжком. Сейчас Самоделкина уверенно исполняет и четверные, поэтому на чемпионате России среди юниоров, который стартует 3 февраля в Красноярске, является одной из фавориток. Как у воспитанниц Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко появилась столь опасная соперница и каковы ее перспективы — разбиралась «Лента.ру».
В ЦСКА давно не было звездных одиночниц. За это там долгое время отвечала Елена Буянова — тренер, воспитавшая олимпийскую чемпионку Сочи Аделину Сотникову. Последней ее ученицей, которая показывала относительно высокие результаты, была серебряный призер финала
Однако Буянова, понятно, не единственный специалист армейского клуба, а сейчас — возможно, даже не главный, несмотря на колоссальный опыт. Фокус сместился на Сергея Давыдова — молодого тренера, который в бытность фигуристом брал серебро на юниорском чемпионате мира и восемь раз выигрывал чемпионат Белоруссии. Сразу после завершения карьеры он начал работать в «Самбо-70» у Елены Чайковской, а потом возглавил собственную команду в ЦСКА. Теперь Давыдов с успехом ставит четверные прыжки и растит одну из самых перспективных одиночниц России.
На прокатах мне очень понравилась Соня Самоделкина:
во-первых,сложным контентом, во-вторых,очень красивым, пластичным и мягким катанием, когда одно движение вытекает из другого. Мне кажется, она может стать одним из лидеров этого юниорского сезона.
Софье Самоделкиной 13 лет, в декабре 2020-го она выиграла юниорский этап Кубка России в Москве, где от Тутберидзе выступала Аделия Петросян, а от Плющенко — Вероника Жилина. В арсенале Самоделкиной есть два из четырех возможных квада и тройной аксель. При этом ее катание довольно гармонично, и выраженных проблем с вращениями или дорожками нет. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова замечала: «Очень красиво катается. Она это не показывает, когда нет музыки, но когда она включается, Софья раскрывается, как цветок. Она такая пластичная, с хорошими ручками. Очень музыкальная. Прямо красота!».
Очень рада за такое чистое катание и в то же время за серьезную заявку, которую сделала Софья. Она единственная из участниц, кто показал в обеих программах прекрасные аксели в три оборота. И мы знаем, что у нее есть еще в арсенале четверной сальхов.
Самоделкина родилась в Балашихе, в фигурное катание пришла в пять лет. Первым же местом профессиональных тренировок стал ЦСКА — на протяжении шести сезонов Софья занималась у Лилии Биктагировой. Это было самое трудное время: по словам спортсменки, ледовая тренировка начиналась в пять часов утра, поэтому, чтобы успеть добраться, вставать приходилось в три. «Я спрашивала у мамы: “Ты хочешь это все закончить?” Она говорила: “Нет, не хочется, но тяжело”. Приходилось перебарывать себя», — объясняла Самоделкина в интервью Первому каналу.
Потом фигуристка перешла в группу к Давыдову. Семья даже сняла квартиру неподалеку от катка, так что домой Софья стала ездить только на выходные. Хотя тогда уже стало понятно, что со спортом все серьезно, первая же крупная неудача едва не заставила поменять планы. В 2019 году на дебютном этапе Кубка России у Самоделкиной совсем ничего не получилось, и она задумалась об уходе из фигурного катания. «Задавала себе вопрос, зачем мне это все. Но потом… Этап был в середине сентября, а в октябре я выехала с элемента
На первенстве России среди юниоров в феврале 2020-го Софья стала четвертой — проиграла более взрослым Камиле Валиевой, Дарье Усачевой и ровеснице Софье Акатьевой. Все они тренируются у Тутберидзе, а последняя для Самоделкиной — главная соперница. В ее арсенале также есть четверные прыжки, но, если год назад Акатьева с легкостью «привезла» ученице Давыдова больше десяти баллов, то теперь их соперничество стало острее. Все потому, что контент Самоделкиной стал в разы сильнее.
В произвольной программе на этапе Кубка России полтора месяца назад она чисто прыгнула и тройной аксель, и четверной сальхов. Из взрослых в России на такое не способна ни одна спортсменка, а среди юниорок — только Валиева и Акатьева. В мире такой контент год назад был под силу еще американке Алисе Лью. Хотя в этом сезоне Самоделкина и Акатьева не соревновались на одном турнире, заочно ученица Давыдова соперницу уже превзошла: в сумме получила от судей 237,28 балла, в то время как Акатьева — только 231,44. Да, воспитанница Тутберидзе ставит сразу два квада в произвольную, однако это более дешевые по сравнению с сальховом тулупы. Кроме того, Акатьева не так стабильна, и компоненты ее оцениваются ниже.
Об этих достижениях Самоделкина, по собственному признанию, старается не думать. «Пока мне нечем звездиться. Если бы я была, как Камила Валиева, чемпионкой мира, тогда бы
Кроме четверного сальхова и тройного акселя, который фигуристка исполняет и в короткой, и в произвольной (причем в каскаде), Самоделкина освоила четверной риттбергер. Его на тренировке она прыгнула с руками наверх — это беспрецедентный случай. При этом на четверной тулуп она идет с меньшим рвением, хотя он считается самым простым. Дело в том, что этот элемент в исполнении Самоделкиной не слишком корректен, поэтому докручивать четвертый оборот тренерский штаб пока не требует. Следующая цель для спортсменки — четверной лутц.
Сама Софья считает, что обязательно должна повторить достижение Александры Трусовой, которая на тренировках уже исполняет все квады. Страха перед ними у Самоделкиной нет. «Страшно в каком смысле? Если заходить, то нет. Прыгать — нет. Страшно бывает, если вылетаешь в наклоне. Летишь и думаешь: “Боже, пожалуйста, только бы не убиться”. Когда ты идешь на прыжок, ты же думаешь, не просто сломя голову идешь и прыгаешь.
При этом Трусова — не единственный пример для ученицы Давыдова. Ей нравится и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. «Во-первых, ее характер, сила воли. Она три года считалась непобедимой, выигрывала с большим отрывом. Женя катается очень нежно, плавно. Очень хорошо передает эмоции, это даже видно через экран. Ты чувствуешь то же, что и она в это время», — поясняет Самоделкина. Сама она пока не получает сверхоценок за компоненты, однако, кажется, это лишь дело времени.
Проблема у Самоделкиной только одна — возраст. В последние годы стало ясно, что для успеха в фигурном катании очень важно вовремя родиться. Желательно так, чтобы выход на взрослый уровень совпал с олимпийским сезоном. Вчерашняя юниорка Алина Загитова в Пхенчхане в 2018-м обошла более опытную Медведеву, а победу в Пекине прочат Валиевой, которая дебютирует на взрослых международных стартах как раз в 2022 году.
Участвовать в Играх могут лишь те спортсменки, которым на момент старта олимпийского сезона исполнилось 15 лет. В Пекин Самоделкина не сможет попасть — если, конечно, турнир не перенесут по примеру Токио-2020. Летом 2022-го фигуристке будет только 14, зато в 2026 году — уже 18, а это солидный возраст. Чтобы бороться, ей необходимо выучить сейчас и сохранить до того момента оставшиеся четверные. Пока это не удавалось никому.
Впрочем, загадывать так надолго не стоит: не тот это вид спорта, чтобы делать прогнозы. Ведь не так давно сложно было даже представить, что
Ангелина Никитина