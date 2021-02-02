«Только бы не убиться!»

13-летняя фигуристка из ЦСКА Софья Самоделкина обратила на себя внимание экспертов и прессы еще в августе 2020-го, на контрольных прокатах юниорской сборной России. Тогда она, еще будучи не на пике формы, успешно справилась с тройным акселем — редким даже для взрослых спортсменок прыжком. Сейчас Самоделкина уверенно исполняет и четверные, поэтому на чемпионате России среди юниоров, который стартует 3 февраля в Красноярске, является одной из фавориток. Как у воспитанниц Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко появилась столь опасная соперница и каковы ее перспективы — разбиралась «Лента.ру».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CFZTACjAgRT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/CFZTACjAgRT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CFZTACjAgRT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sofya Samodelkina (@sofyasamodelkina)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Очень музыкальная. Прямо красота!»

В ЦСКА давно не было звездных одиночниц. За это там долгое время отвечала Елена Буянова — тренер, воспитавшая олимпийскую чемпионку Сочи Аделину Сотникову. Последней ее ученицей, которая показывала относительно высокие результаты, была серебряный призер финала Гран-при 2017 года Мария Сотскова. Сейчас в команде Буяновой затишье — нет ни одной настоящей конкурентки для фигуристок из группы Тутберидзе или академии Плющенко.

Однако Буянова, понятно, не единственный специалист армейского клуба, а сейчас — возможно, даже не главный, несмотря на колоссальный опыт. Фокус сместился на Сергея Давыдова — молодого тренера, который в бытность фигуристом брал серебро на юниорском чемпионате мира и восемь раз выигрывал чемпионат Белоруссии. Сразу после завершения карьеры он начал работать в «Самбо-70» у Елены Чайковской, а потом возглавил собственную команду в ЦСКА. Теперь Давыдов с успехом ставит четверные прыжки и растит одну из самых перспективных одиночниц России.

На прокатах мне очень понравилась Соня Самоделкина: во-первых, сложным контентом, во-вторых, очень красивым, пластичным и мягким катанием, когда одно движение вытекает из другого. Мне кажется, она может стать одним из лидеров этого юниорского сезона. Елена Радионова бронзовый призер чемпионата мира-2015

Софье Самоделкиной 13 лет, в декабре 2020-го она выиграла юниорский этап Кубка России в Москве, где от Тутберидзе выступала Аделия Петросян, а от Плющенко — Вероника Жилина. В арсенале Самоделкиной есть два из четырех возможных квада и тройной аксель. При этом ее катание довольно гармонично, и выраженных проблем с вращениями или дорожками нет. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова замечала: «Очень красиво катается. Она это не показывает, когда нет музыки, но когда она включается, Софья раскрывается, как цветок. Она такая пластичная, с хорошими ручками. Очень музыкальная. Прямо красота!».

Очень рада за такое чистое катание и в то же время за серьезную заявку, которую сделала Софья. Она единственная из участниц, кто показал в обеих программах прекрасные аксели в три оборота. И мы знаем, что у нее есть еще в арсенале четверной сальхов. Елена Буянова

«Пока мне нечем звездиться»

Самоделкина родилась в Балашихе, в фигурное катание пришла в пять лет. Первым же местом профессиональных тренировок стал ЦСКА — на протяжении шести сезонов Софья занималась у Лилии Биктагировой. Это было самое трудное время: по словам спортсменки, ледовая тренировка начиналась в пять часов утра, поэтому, чтобы успеть добраться, вставать приходилось в три. «Я спрашивала у мамы: “Ты хочешь это все закончить?” Она говорила: “Нет, не хочется, но тяжело”. Приходилось перебарывать себя», — объясняла Самоделкина в интервью Первому каналу.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B_aXT2xpPsa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sofya Samodelkina (@sofyasamodelkina)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Потом фигуристка перешла в группу к Давыдову. Семья даже сняла квартиру неподалеку от катка, так что домой Софья стала ездить только на выходные. Хотя тогда уже стало понятно, что со спортом все серьезно, первая же крупная неудача едва не заставила поменять планы. В 2019 году на дебютном этапе Кубка России у Самоделкиной совсем ничего не получилось, и она задумалась об уходе из фигурного катания. «Задавала себе вопрос, зачем мне это все. Но потом… Этап был в середине сентября, а в октябре я выехала с элемента ультра-си (сложные многооборотные прыжки — прим. “Ленты.ру”). Тогда и поняла, что останавливаться вообще больше нельзя», — заметила спортсменка.

Самоделкина отличается стабильностью. Этого удалось достичь многократным повторением элементов: во время изучения тройного акселя за четыре часа ледовой тренировки фигуристка исполняла по 500 двойных.

На первенстве России среди юниоров в феврале 2020-го Софья стала четвертой — проиграла более взрослым Камиле Валиевой, Дарье Усачевой и ровеснице Софье Акатьевой. Все они тренируются у Тутберидзе, а последняя для Самоделкиной — главная соперница. В ее арсенале также есть четверные прыжки, но, если год назад Акатьева с легкостью «привезла» ученице Давыдова больше десяти баллов, то теперь их соперничество стало острее. Все потому, что контент Самоделкиной стал в разы сильнее.

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В произвольной программе на этапе Кубка России полтора месяца назад она чисто прыгнула и тройной аксель, и четверной сальхов. Из взрослых в России на такое не способна ни одна спортсменка, а среди юниорок — только Валиева и Акатьева. В мире такой контент год назад был под силу еще американке Алисе Лью. Хотя в этом сезоне Самоделкина и Акатьева не соревновались на одном турнире, заочно ученица Давыдова соперницу уже превзошла: в сумме получила от судей 237,28 балла, в то время как Акатьева — только 231,44. Да, воспитанница Тутберидзе ставит сразу два квада в произвольную, однако это более дешевые по сравнению с сальховом тулупы. Кроме того, Акатьева не так стабильна, и компоненты ее оцениваются ниже.

Об этих достижениях Самоделкина, по собственному признанию, старается не думать. «Пока мне нечем звездиться. Если бы я была, как Камила Валиева, чемпионкой мира, тогда бы что-то еще могла говорить, потому что это достойное звание», — поясняет Самоделкина. Тренер поддерживает: «Мы стараемся делать так, чтобы она этого не чувствовала, а выполняла свою работу. На ней никак не должно отражаться то, что она где-то что-то выиграла или делает какой-то сложный элемент. Разговариваем. Объясняем, что нельзя отвлекаться».

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«Страшно в каком смысле?»

Кроме четверного сальхова и тройного акселя, который фигуристка исполняет и в короткой, и в произвольной (причем в каскаде), Самоделкина освоила четверной риттбергер. Его на тренировке она прыгнула с руками наверх — это беспрецедентный случай. При этом на четверной тулуп она идет с меньшим рвением, хотя он считается самым простым. Дело в том, что этот элемент в исполнении Самоделкиной не слишком корректен, поэтому докручивать четвертый оборот тренерский штаб пока не требует. Следующая цель для спортсменки — четверной лутц.

Сама Софья считает, что обязательно должна повторить достижение Александры Трусовой, которая на тренировках уже исполняет все квады. Страха перед ними у Самоделкиной нет. «Страшно в каком смысле? Если заходить, то нет. Прыгать — нет. Страшно бывает, если вылетаешь в наклоне. Летишь и думаешь: “Боже, пожалуйста, только бы не убиться”. Когда ты идешь на прыжок, ты же думаешь, не просто сломя голову идешь и прыгаешь. Все-таки у человека есть самосохранение, когда летишь и понимаешь, что ты вообще летишь не туда», — рассуждает спортсменка.

Видео: Первый канал

При этом Трусова — не единственный пример для ученицы Давыдова. Ей нравится и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. «Во-первых, ее характер, сила воли. Она три года считалась непобедимой, выигрывала с большим отрывом. Женя катается очень нежно, плавно. Очень хорошо передает эмоции, это даже видно через экран. Ты чувствуешь то же, что и она в это время», — поясняет Самоделкина. Сама она пока не получает сверхоценок за компоненты, однако, кажется, это лишь дело времени.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B-kZZKlp__x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B-kZZKlp__x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B-kZZKlp__x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sofya Samodelkina (@sofyasamodelkina)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Олимпийские амбиции

Проблема у Самоделкиной только одна — возраст. В последние годы стало ясно, что для успеха в фигурном катании очень важно вовремя родиться. Желательно так, чтобы выход на взрослый уровень совпал с олимпийским сезоном. Вчерашняя юниорка Алина Загитова в Пхенчхане в 2018-м обошла более опытную Медведеву, а победу в Пекине прочат Валиевой, которая дебютирует на взрослых международных стартах как раз в 2022 году.

Участвовать в Играх могут лишь те спортсменки, которым на момент старта олимпийского сезона исполнилось 15 лет. В Пекин Самоделкина не сможет попасть — если, конечно, турнир не перенесут по примеру Токио-2020. Летом 2022-го фигуристке будет только 14, зато в 2026 году — уже 18, а это солидный возраст. Чтобы бороться, ей необходимо выучить сейчас и сохранить до того момента оставшиеся четверные. Пока это не удавалось никому.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CCsYOY9pQSw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CCsYOY9pQSw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CCsYOY9pQSw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sofya Samodelkina (@sofyasamodelkina)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, загадывать так надолго не стоит: не тот это вид спорта, чтобы делать прогнозы. Ведь не так давно сложно было даже представить, что кому-то под силу прервать гегемонию бывших и нынешних учениц Тутберидзе. Теперь все в руках Самоделкиной — по крайней мере, на грядущем чемпионате страны, где она наконец встретится с Акатьевой. Кто победит, очень важно, ведь определится, на чьей стороне психологическое преимущество перед первыми международными стартами. В этом сезоне серию Гран-при и чемпионат мира для юниоров отменили из-за пандемии коронавируса, но в следующем они наверняка состоятся.