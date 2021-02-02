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16:50 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат мира по фигурному катанию планируется провести без зрителей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) планирует провести чемпионат мира по фигурному катанию без зрителей. Об этом ТАСС сообщил источник.

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Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение сохранить изначальные сроки проведения турнира с 22 по 28 марта в Стокгольме. В 2020 году мировое первенство было отменено из-за пандемии коронавируса.

«ISU намерен провести чемпионат мира без зрителей. Сейчас рассматривается этот вариант», — сказал собеседник агентства.

В декабре совет ISU из-за коронавируса отменил чемпионат Европы, запланированный на 25—31 января в Загребе, финал Гран-при в Пекине (10—13 декабря) и чемпионат мира среди юниоров в китайском Харбине (1—7 марта).

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