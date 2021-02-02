Чемпионат мира по фигурному катанию планируется провести без зрителей
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) планирует провести чемпионат мира по фигурному катанию без зрителей. Об этом ТАСС сообщил источник.
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) планирует провести чемпионат мира по фигурному катанию без зрителей. Об этом ТАСС сообщил источник.
Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение сохранить изначальные сроки проведения турнира с 22 по 28 марта в Стокгольме. В 2020 году мировое первенство было отменено
«ISU намерен провести чемпионат мира без зрителей. Сейчас рассматривается этот вариант», — сказал собеседник агентства.
В декабре совет ISU