Чемпионат мира по фигурному катанию планируется провести без зрителей

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение сохранить изначальные сроки проведения турнира с 22 по 28 марта в Стокгольме. В 2020 году мировое первенство было отменено из-за пандемии коронавируса.

«ISU намерен провести чемпионат мира без зрителей. Сейчас рассматривается этот вариант», — сказал собеседник агентства.