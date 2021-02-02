Фигуристам разрешили отправлять видео программ для отбора на чемпионат мира
ТАСС, 2 февраля. Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил фигуристам записывать видео своих программ для допуска на чемпионат мира. Об этом сообщает
ТАСС, 2 февраля. Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил фигуристам записывать видео своих программ для допуска на чемпионат мира. Об этом сообщает
Ранее ISU определил технический минимум элементов, необходимый для квалификации на чемпионат мира по фигурному катанию. Технический минимум может складываться из оценок сезона-2020/21 или оценок за предыдущие два сезона.
Фигуристам, которые не сумели набрать данный минимум, будет позволено записать видео своих программ. Далее видеозапись будет оцениваться группой официальных лиц, назначенных техническим комитетом ISU. В программах будет учитываться исключительно сложность элементов. Видео фигуристы смогут отправить до 16 февраля.
Чемпионат мира пройдет