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12:39 (мск), источник: Sport24

Траньков будет судьей на прыжковом турнире в Москве

Максим Траньков сообщил, что он будет судьей на прыжковом фестивале на командном турнире, который пройдет 5—7 февраля на арене «Мегаспорт» в Москве и поделился своими ожиданиями.

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Источник: Sport24

Прыжковый турнир пройдет в формате командного зачета, где команда девушек бросит вызов команде юношей.

«Если ничего не поменяется, то буду судьей на прыжковом турнире. Не могу судить ничего, кроме прыжкового турнира. Все остальное — официальные соревнования, и у меня нет категории для этого. Я не сдавал экзамены на судейство и не обладаю такой квалификацией.

Мне интересно попробовать себя в новой роли, я никогда ничего подобного не делал. Хочу получить новые эмоции от формата соревнований. Для меня безумно интересно наблюдать новый формат с новыми правилами, — сказал Траньков в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым.

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