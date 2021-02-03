Траньков будет судьей на прыжковом турнире в Москве

«Если ничего не поменяется, то буду судьей на прыжковом турнире. Не могу судить ничего, кроме прыжкового турнира. Все остальное — официальные соревнования, и у меня нет категории для этого. Я не сдавал экзамены на судейство и не обладаю такой квалификацией.