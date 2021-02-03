Траньков будет судьей на прыжковом турнире в Москве
Максим Траньков сообщил, что он будет судьей на прыжковом фестивале на командном турнире, который пройдет
Максим Траньков сообщил, что он будет судьей на прыжковом фестивале на командном турнире, который пройдет
Прыжковый турнир пройдет в формате командного зачета, где команда девушек бросит вызов команде юношей.
«Если ничего не поменяется, то буду судьей на прыжковом турнире. Не могу судить ничего, кроме прыжкового турнира. Все остальное — официальные соревнования, и у меня нет категории для этого. Я не сдавал экзамены на судейство и не обладаю такой квалификацией.
Мне интересно попробовать себя в новой роли, я никогда ничего подобного не делал. Хочу получить новые эмоции от формата соревнований. Для меня безумно интересно наблюдать новый формат с новыми правилами, — сказал Траньков в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым.