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18:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Ученица Плющенко сенсационно обошла звезду Тутберидзе. Теперь-то Евгений доволен судьями?

Софья Муравьёва стала главной героиней короткой программы на первенстве России. А ведь она могла кататься у Этери.

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Первый же день юниорского чемпионата России в Красноярске принёс настоящую сенсацию! Пока болельщики и специалисты предвкушали битву двух Софий — Акатьевой из группы Тутберидзе и Самоделкиной из ЦСКА, в лидеры после короткой программы выбилась Софья Муравьёва из академии Плющенко.

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Фаворитки далеки от идеала

В короткой программе фаворитки были разбросаны по всему стартовому протоколу, а потому уже в первой разминке было на кого посмотреть и за кого поболеть. Софья Самоделкина ошиблась на приземлении с тройного акселя, из-за чего с трудом смогла прицепить к прыжку тройной тулуп. Оставшиеся элементы Софья исполнила безупречно, но помарка на каскаде отняла у неё много баллов. Со льда девочка уходила недовольной и сразу же начала разбирать ошибки с тренером Сергеем Давыдовым. В «кисс-энд-край» фигуристка еле сдерживала слёзы. Оценка в 71,37 балла не позволяла чувствовать себя в безопасности.

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Совершенно не задалось выступление у ученицы Плющенко Вероники Жилиной. Фигуристку на прокат выводила мама Людмила Алфёрова, которая перешла к Евгению вместе Никой и младшей дочерью Алёной. Жилина больно упала с тройного акселя и потеряла каскад. Двойной аксель и тройной лутц фигуристка исполнила чисто, но баллы получила совсем маленькие — 58,91. В произвольной бывшая подопечная Тутберидзе постарается исправить ситуацию за счёт четверных, но штурмовать пьедестал с 14-го места будет очень тяжело.

Ещё одна ученица Сергея Давыдова, 15-летняя Анна Фролова, проигрывает конкуренткам по технике, зато производит сильное впечатление проникновенным и чувственным катанием. Прокат под саундтрек из фильма «Матильда» принёс ей 68,1 балла, причём, по мнению Алексея Ягудина, судьи были к фигуристке слишком строги. Менее балла Анне проиграла её коллега по ЦСКА Ксения Цибинова, которая тоже порадовала зрителей взрослым и осмысленным катанием. После выступления Ксении топ-3 полностью состоял из учениц Сергея Давыдова. Однако очень скоро расклад изменился.

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Сенсация от ученицы Плющенко

Наиболее удачный прокат в короткой программе показала та, от кого этого не ждали. Софья Муравьёва на хорошем счету у специалистов, но по-настоящему ярких достижений у неё пока нет. По ходу прошлого сезона Софья покинула группу Сергея Давыдова и оказалась на просмотре в «Хрустальном», однако провела под крылом Тутберидзе всего несколько месяцев.

То ли фигуристка не устроила Этери Георгиевну, то ли сама не захотела у неё тренироваться, но в итоге Муравьёва стала представлять «Ангелы Плющенко». В этом сезоне Софья была второй на этапе юниорского Кубка страны и побеждала на Кубке Москвы, но среди фавориток турнира в Красноярске её имя практически не фигурировало.

В короткой программе под Селин Дион Муравьёва показала стремительное силовое катание с безукоризненными прыжками, исполненными на большой высоте и с идеальными выездами. Увидев на табло оценку в 72,97 балла, Софья не могла сдержать радостных эмоций. Ещё бы! Это лучший результат в её карьере. Наверняка счастлив и Евгений Плющенко.

Наверняка как минимум сегодня он не будет предъявлять претензии к арбитрам, ведь его малоизвестная подопечная обошла всех, включая новую звезду Этери Тутберидзе. Интересно, теперь-то он доволен судьями?

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Оценки учениц Тутберидзе возмутили Глейхенгауза

Софья Акатьева приехала в Красноярск в статусе самой яркой звезды турнира и главной претендентки на титул, однако в короткой программе идеального выступления у неё не получилось. Софья неуверенно исполнила каскад из тройных акселя и тулупа, сделав недокрут на первом прыжке. Остальные элементы Акатьева исполнила безупречно, но ошибка не позволила выйти ей на лидерскую позицию. В «кисс-энд-край» Софья и её тренеры Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз выглядели счастливыми, но оценки их опечалили. Акатьева заняла второе место с 72,8 балла. После проката фигуристка призналась, что чувствует себя растерянной из-за результатов.

Помимо Акатьевой группу Тутберидзе представила Аделия Петросян. Фигуристка успешно исполнила программу под армянскую композицию «Арцах», но неуверенные приземления с прыжков не позволили ей побороться за первое место. Примечательно, что Глейхенгауз был очень недоволен оценкой Аделии — хореограф разводил руками и мотал головой. Никого не напоминает?

Завершила выступления девушек Елизавета Берестовская. Фигуристка выступала под композицию Чайковского «Танец феи Драже» в красивой балетной пачке. Ученица Сергея Давыдова идеально откатала программу без элементов ультра-си и вошла в пятёрку лучших. Отличная диспозиция для атаки на пьедестал, учитывая её владением четверными.

По интересному совпадению, два самых неожиданных результата показали ученицы Плющенко. И если Вероника Жилина за неудачу винить может только себя, то Софья Муравьёва своим лидерством обязана в том числе хорошим отношением арбитров.

А ведь её наставник неоднократно предъявлял к судьям претензии по ходу этого сезона. Наверное, теперь Плющенко доволен. Впрочем, после произвольной всё снова может измениться.

Яна Левхина

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