Ученица Плющенко сенсационно обошла звезду Тутберидзе. Теперь-то Евгений доволен судьями?
Софья Муравьёва стала главной героиней короткой программы на первенстве России. А ведь она могла кататься у Этери.
Софья Муравьёва стала главной героиней короткой программы на первенстве России. А ведь она могла кататься у Этери.
Первый же день юниорского чемпионата России в Красноярске принёс настоящую сенсацию! Пока болельщики и специалисты предвкушали битву двух Софий — Акатьевой из группы Тутберидзе и Самоделкиной из ЦСКА, в лидеры после короткой программы выбилась Софья Муравьёва из академии Плющенко.
В короткой программе фаворитки были разбросаны по всему стартовому протоколу, а потому уже в первой разминке было на кого посмотреть и за кого поболеть. Софья Самоделкина ошиблась на приземлении с тройного акселя,
Совершенно не задалось выступление у ученицы Плющенко Вероники Жилиной. Фигуристку на прокат выводила мама Людмила Алфёрова, которая перешла к Евгению вместе Никой и младшей дочерью Алёной. Жилина больно упала с тройного акселя и потеряла каскад. Двойной аксель и тройной лутц фигуристка исполнила чисто, но баллы получила совсем маленькие — 58,91. В произвольной бывшая подопечная Тутберидзе постарается исправить ситуацию за счёт четверных, но штурмовать пьедестал с 14-го места будет очень тяжело.
Ещё одна ученица Сергея Давыдова, 15-летняя Анна Фролова, проигрывает конкуренткам по технике, зато производит сильное впечатление проникновенным и чувственным катанием. Прокат под саундтрек из фильма «Матильда» принёс ей 68,1 балла, причём, по мнению Алексея Ягудина, судьи были к фигуристке слишком строги. Менее балла Анне проиграла её коллега по ЦСКА Ксения Цибинова, которая тоже порадовала зрителей взрослым и осмысленным катанием. После выступления Ксении топ-3 полностью состоял из учениц Сергея Давыдова. Однако очень скоро расклад изменился.
Наиболее удачный прокат в короткой программе показала та, от кого этого не ждали. Софья Муравьёва на хорошем счету у специалистов, но
То ли фигуристка не устроила Этери Георгиевну, то ли сама не захотела у неё тренироваться, но в итоге Муравьёва стала представлять «Ангелы Плющенко». В этом сезоне Софья была второй на этапе юниорского Кубка страны и побеждала на Кубке Москвы, но среди фавориток турнира в Красноярске её имя практически не фигурировало.
Наверняка как минимум сегодня он не будет предъявлять претензии к арбитрам, ведь его малоизвестная подопечная обошла всех, включая новую звезду Этери Тутберидзе. Интересно,
Софья Акатьева приехала в Красноярск в статусе самой яркой звезды турнира и главной претендентки на титул, однако в короткой программе идеального выступления у неё не получилось. Софья неуверенно исполнила каскад из тройных акселя и тулупа, сделав недокрут на первом прыжке. Остальные элементы Акатьева исполнила безупречно, но ошибка не позволила выйти ей на лидерскую позицию. В «кисс-энд-край» Софья и её тренеры Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз выглядели счастливыми, но оценки их опечалили. Акатьева заняла второе место с 72,8 балла. После проката фигуристка призналась, что чувствует себя растерянной
Помимо Акатьевой группу Тутберидзе представила Аделия Петросян. Фигуристка успешно исполнила программу под армянскую композицию «Арцах», но неуверенные приземления с прыжков не позволили ей побороться за первое место. Примечательно, что Глейхенгауз был очень недоволен оценкой Аделии — хореограф разводил руками и мотал головой. Никого не напоминает?
Завершила выступления девушек Елизавета Берестовская. Фигуристка выступала под композицию Чайковского «Танец феи Драже» в красивой балетной пачке. Ученица Сергея Давыдова идеально откатала программу без элементов
А ведь её наставник неоднократно предъявлял к судьям претензии по ходу этого сезона. Наверное, теперь Плющенко доволен. Впрочем, после произвольной всё снова может измениться.
Яна Левхина