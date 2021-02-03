Ягудин отметил высокий уровень фигуристов на юниорском первенстве России

«Общий уровень соревнований оставил очень приятное впечатление и в мужском, и в женском катании, было приятно увидеть такое количество чистых прокатов. Сегодня мы увидели всего несколько ошибок. И совсем небольшая разница в баллах у лидеров свидетельство тому, что у нас очень сильные спортсмены с высоким техническим уровнем катания», — сказал Ягудин.

«В женском катании, например, мы увидели чистые прокаты у многих девочек, но здесь все решали малейшие нюансы, и сейчас особо обращать внимание на расстановку мест я бы не стал, слишком плотно все стоят друг к другу. А если принять во внимание, что это не взрослые — это юниоры, в огромном количестве обладающие сложнейшими тройным акселем и четверными прыжками, то ждешь произвольной программы так же, как ждал бы ее на чемпионате мира. Основная борьба, конечно, развернется именно завтра в произвольной программе, и это будет очень ярко, я уверен», — добавил собеседник ТАСС.