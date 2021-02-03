Ушакова и Некрасов лидируют после ритм-танца на первенстве России по фигурному катанию

За прокат спортсмены получили 75,85 балла. Второе место у Ирины Хаврониной и Дарио Чиризано (74,08 балла), третье — у Елизаветы Шанаевой и Дэвида Нарижного (73,75).

Ушакова и Некрасов являются бронзовыми призерами чемпионата мира среди юниоров (2018) и серебряными призерами финала Гран-при среди юниоров (2018).

Ранее в среду Евгений Семененко показал лучший результат в короткой программе среди юниоров, Софья Муравьева — среди юниорок.