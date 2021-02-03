Ушакова и Некрасов лидируют после ритм-танца на первенстве России по фигурному катанию
КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Арина Ушакова и Максим Некрасов лидируют по итогам
КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Арина Ушакова и Максим Некрасов лидируют по итогам
За прокат спортсмены получили 75,85 балла. Второе место у Ирины Хаврониной и Дарио Чиризано (74,08 балла), третье — у Елизаветы Шанаевой и Дэвида Нарижного (73,75).
Ушакова и Некрасов являются бронзовыми призерами чемпионата мира среди юниоров (2018) и серебряными призерами финала
Ранее в среду Евгений Семененко показал лучший результат в короткой программе среди юниоров, Софья Муравьева — среди юниорок.
В четверг произвольную программу покажут юниоры и юниорки, короткую — пары. Произвольный танец и произвольная программа у пар будут представлены в пятницу.