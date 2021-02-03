Тренер команды Тутберидзе бурно отреагировал на судейство. Из-за поражения от Плющенко?
Даниил Глейхенгауз разводил руками и кивал головой. Похоже, в «Хрустальном» не так равнодушны к оценкам, как кажется.
Даниил Глейхенгауз разводил руками и кивал головой. Похоже, в «Хрустальном» не так равнодушны к оценкам, как кажется.
Этери Тутберидзе на первенство России в Красноярск не прилетела. В её отсутствие фигуристок «Хрустального» на турнире сопровождают тренер Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз, которому очень не понравились оценки юной подопечной.
Болельщики привыкли, что команда Тутберидзе никак не реагирует на судейство и с достоинством принимает любые решения арбитров.
Именно поэтому бурная реакция Глейхенгауза на судейство выглядела особенно странной.
На чемпионате России среди юниоров в Красноярске в турнире одиночниц «Хрустальный» представляют Софья Акатьева и Аделия Петросян. В короткой программе обе девушки выступали после изумительного проката Софьи Муравьёвой из академии Плющенко, то есть в момент вынесения им оценок судьи уже знали результат лидера. И тем не менее обе фигуристки остались позади Муравьёвой, проиграв ей меньше полбалла.
Несмотря на близость оценок, Акатьева и Петросян выступили
В отличие от коллеги Дудакова Глейхенгауза трудно назвать образцом спокойствия и хладнокровия. Во время прокатов своих подопечных он ведёт себя довольно эмоционально (чего стоит приседание у бортика в момент четверного флипа Щербаковой на этапе Кубка России). Но при этом откровенного недовольства работой судей Даниил раньше не выражал. Да и вообще сложилось мнение, что в команде Тутберидзе не принято реагировать на решения судей.
Не за это ли фанаты «Хрустального» так часто критикуют Евгения Плющенко?
Но главное, что не очень понятно, чем именно недоволен Глейхенгауз. Петросян и Муравьёва откатали на идентичном уровне и получили практически равные оценки. Даже если бы Аделия и обошла подопечную Плющенко, то на те же сотые, которые никак не повлияли бы на исход турнира. Можно
Неужели для хореографа «Хрустального» настолько принципиальна промежуточная победа? А, возможно, имеет значение, какую школу представляет Муравьёва. Тем более не так давно Софья проходила просмотр у Тутберидзе, но в итоге ушла к Плющенко.
Тем более, когда арбитры занимают сторону фигуристок из других школ.
Алексей Адамов