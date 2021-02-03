Тренер команды Тутберидзе бурно отреагировал на судейство. Из-за поражения от Плющенко?

Этери Тутберидзе на первенство России в Красноярск не прилетела. В её отсутствие фигуристок «Хрустального» на турнире сопровождают тренер Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз, которому очень не понравились оценки юной подопечной.

Болельщики привыкли, что команда Тутберидзе никак не реагирует на судейство и с достоинством принимает любые решения арбитров.

Именно поэтому бурная реакция Глейхенгауза на судейство выглядела особенно странной.

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Глейхенгауз не сдержал эмоции

На чемпионате России среди юниоров в Красноярске в турнире одиночниц «Хрустальный» представляют Софья Акатьева и Аделия Петросян. В короткой программе обе девушки выступали после изумительного проката Софьи Муравьёвой из академии Плющенко, то есть в момент вынесения им оценок судьи уже знали результат лидера. И тем не менее обе фигуристки остались позади Муравьёвой, проиграв ей меньше полбалла.

Несмотря на близость оценок, Акатьева и Петросян выступили по-разному. Софья, будучи главным фаворитом турнира, не докрутила тройной аксель, что сказалось на оценке за каскад. Аделия же все прыжки выполнила чисто и могла рассчитывать на лидерство, но проиграла Муравьёвой 0,25 балла в оценке за компоненты. В итоге ученица Плющенко выиграла у Петросян 0,33 балла, а между ними оказалась Акатьева.

Казалось бы, с точки зрения борьбы за медали фигуристки «Хрустального» находятся в отличной позиции, и серьёзных поводов переживать у тренеров нет. Однако реакция Даниила Глейхенгауза на оценки Аделии Петросян говорит об обратном. Взглянув на табло, хореограф развёл руками, что-то недовольно прошептал и отрицательно закивал головой.

Поведение Глейхенгауза идёт вразрез с репутацией команды Тутберидзе

В отличие от коллеги Дудакова Глейхенгауза трудно назвать образцом спокойствия и хладнокровия. Во время прокатов своих подопечных он ведёт себя довольно эмоционально (чего стоит приседание у бортика в момент четверного флипа Щербаковой на этапе Кубка России). Но при этом откровенного недовольства работой судей Даниил раньше не выражал. Да и вообще сложилось мнение, что в команде Тутберидзе не принято реагировать на решения судей.

Не за это ли фанаты «Хрустального» так часто критикуют Евгения Плющенко?

Чем был возмущён хореограф группы Тутберидзе

Но главное, что не очень понятно, чем именно недоволен Глейхенгауз. Петросян и Муравьёва откатали на идентичном уровне и получили практически равные оценки. Даже если бы Аделия и обошла подопечную Плющенко, то на те же сотые, которые никак не повлияли бы на исход турнира. Можно по-разному относиться к перфомансу Плющенко на чемпионате России или этапе Кубка в Москве, но тогда отставание Трусовой было угрожающим. Сейчас же Петросян всего лишь поставили на третье место в короткой с микроскопическим отставанием от лидера. Так что же вызвало у Даниила такую бурную реакцию на оценки, абсолютно несвойственную тренерам группы Тутберидзе?

Неужели для хореографа «Хрустального» настолько принципиальна промежуточная победа? А, возможно, имеет значение, какую школу представляет Муравьёва. Тем более не так давно Софья проходила просмотр у Тутберидзе, но в итоге ушла к Плющенко.

В любом случае, поведение Глейхенгауза показывает, что работа судей команде Тутберидзе далеко не так безразлична, как может показаться.

Тем более, когда арбитры занимают сторону фигуристок из других школ.