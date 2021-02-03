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3 февраля, источник: ТАСС

Фигуристка Косторная не выступит на командном турнире в Москве

ТАСС, 3 февраля. Чемпионка Европы Алена Косторная не примет участие в командном турнире «Кубок Первого канала по фигурному катанию». Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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«По решению тренера и спортсменки из-за незавершенного восстановления после болезни фигуристка не сможет выступить на этом турнире», — говорится в сообщении.

Турнир пройдет на арене «Мегаспорт» в Москве с 5 по 7 февраля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Косторной 17 лет, она является чемпионкой Европы и победительницей финала серии Гран-при. В декабре она перенесла заражение коронавирусом, из-за чего пропустила чемпионат России.

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