Фигуристка Косторная не выступит на командном турнире в Москве
ТАСС, 3 февраля. Чемпионка Европы Алена Косторная не примет участие в командном турнире «Кубок Первого канала по фигурному катанию». Об этом сообщает
ТАСС, 3 февраля. Чемпионка Европы Алена Косторная не примет участие в командном турнире «Кубок Первого канала по фигурному катанию». Об этом сообщает
«По решению тренера и спортсменки
Турнир пройдет на арене «Мегаспорт» в Москве с 5 по 7 февраля.
Косторной 17 лет, она является чемпионкой Европы и победительницей финала серии