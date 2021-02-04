Фигуристка Хромых заменит Косторную на Кубке Первого канала в Москве

В среду на сайте Федерации фигурного катания на коньках России была опубликована информация о том, что Косторная, которая тренируется в академии «Ангелы Плющенко», не выступит на турнире «по решению тренера и спортсменки из-за незавершенного восстановления после болезни».

«Косторную на Кубке Первого канала заменит Хромых», — сообщил источник.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d29547727012860a7b69" data-vnd="d29547727012860a7b69" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d29547727012860a7b69" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Хромых 14 лет, она стала пятой на чемпионате России в Челябинске. 17-летняя Косторная пропустила национальный чемпионат. Ранее стало известно, что спортсменка пропустит ряд турниров из-за положительного теста на коронавирус. 15 декабря в Instagram-аккаунте академии «Ангелы Плющенко» появилась информация о возвращении Косторной к тренировкам.