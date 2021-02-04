Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:30
Салават Юлаев
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Локомотив
Хоккей. НХЛ
04:00
Филадельфия Флайерз
Бостон Брюинз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
01:30
Тампа-Бэй Лайтнинг
Детройт Ред Уингз
51
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Челси
Футбол. Зарубежный
3.02
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
13
Футбол. Зарубежный
3.02
Ливерпуль
Брайтон & Хоув
01
Футбол. Зарубежный
3.02
Дижон
Лион
01
Футбол. Зарубежный
3.02
Ланс
Марсель
22
Футбол. Зарубежный
3.02
Монако
Ницца
21
Футбол. Зарубежный
3.02
ПСЖ
Ним
30
Футбол. Зарубежный
3.02
Сент-Этьен
Нант
11
Футбол. Зарубежный
3.02
Лидс
Эвертон
12
Все события
Фоторепортажи
8Макгрегор проиграл Порье
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
10:30 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Хромых заменит Косторную на Кубке Первого канала в Москве

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Ученица школы Этери Тутберидзе фигуристка Майя Хромых заменит на командном Кубке Первого канала в Москве Алену Косторную. Об этом ТАСС сообщил источник.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В среду на сайте Федерации фигурного катания на коньках России была опубликована информация о том, что Косторная, которая тренируется в академии «Ангелы Плющенко», не выступит на турнире «по решению тренера и спортсменки из-за незавершенного восстановления после болезни».

«Косторную на Кубке Первого канала заменит Хромых», — сообщил источник.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хромых 14 лет, она стала пятой на чемпионате России в Челябинске. 17-летняя Косторная пропустила национальный чемпионат. Ранее стало известно, что спортсменка пропустит ряд турниров из-за положительного теста на коронавирус. 15 декабря в Instagram-аккаунте академии «Ангелы Плющенко» появилась информация о возвращении Косторной к тренировкам.

Турнир в присутствии зрителей пройдет на арене «Мегаспорт» в Москве с 5 по 7 февраля. Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева примут участие в роли капитанов команд, они представят показательные номера в первый день соревнований по окончании прыжкового турнира. В соревнованиях примут участие две команды, которые будут определены при помощи жеребьевки. Призовой фонд составит 10 млн рублей.

 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
Россиянина обвиняют в нанесении увечий сопернику
Главный тренер «Барселоны» оценил шансы на уход Месси из клуба
«Хочется с тобой пожрать». Волков удивил своей формой
У Головина проблемы: Ковач ищет ему новую позицию
Жесть и лечение зеленкой. С чем столкнулся экс-гендир «Спартака»
Фигуристки - аутсайдеры в прыжках. Девочек не спасет и Трусова
5 топовых видов спорта, которые выделят вас из толпы
Winline покажет матчи «Зенита», «Спартака» и «Краснодара»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь