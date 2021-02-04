Фигуристка Хромых заменит Косторную на Кубке Первого канала в Москве
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Ученица школы Этери Тутберидзе фигуристка Майя Хромых заменит на командном Кубке Первого канала в Москве Алену Косторную. Об этом ТАСС сообщил источник.
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Ученица школы Этери Тутберидзе фигуристка Майя Хромых заменит на командном Кубке Первого канала в Москве Алену Косторную. Об этом ТАСС сообщил источник.
В среду на сайте Федерации фигурного катания на коньках России была опубликована информация о том, что Косторная, которая тренируется в академии «Ангелы Плющенко», не выступит на турнире «по решению тренера и спортсменки
«Косторную на Кубке Первого канала заменит Хромых», — сообщил источник.
Хромых 14 лет, она стала пятой на чемпионате России в Челябинске. 17-летняя Косторная пропустила национальный чемпионат. Ранее стало известно, что спортсменка пропустит ряд турниров
Турнир в присутствии зрителей пройдет на арене «Мегаспорт» в Москве с 5 по 7 февраля. Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева примут участие в роли капитанов команд, они представят показательные номера в первый день соревнований по окончании прыжкового турнира. В соревнованиях примут участие две команды, которые будут определены при помощи жеребьевки. Призовой фонд составит 10 млн рублей.