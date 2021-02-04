Фигуристки — аутсайдеры в битве прыжков. Команду девочек не спасёт даже Трусова?

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Уникальный командный турнир по фигурному катанию в Москве откроет самая настоящая «Битва полов». Лучшие фигуристки мира бросают вызов парням в прыжковом турнире. Девушки бросят вызов мужчинам в исполнении самых сложных прыжков. Ещё недавно каждый квад от наших чудо-девочек казался чем-то из разряда фантастики. А теперь все лидеры сборной России уверенно исполняют четверные и готовы доказать, что делают это ничуть не хуже парней.



Разбираемся, есть ли у команды мужчин хоть какие-то шансы на успех в прыжковом турнире.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d29547727012860a7b69" data-vnd="d29547727012860a7b69" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d29547727012860a7b69" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В чём смысл прыжкового турнира

Прежде чем анализировать шансы команд, коротко расскажем о формате. Правила, разработанные организаторами, обещают максимально динамичное и непредсказуемое зрелище. Турнир, на который в программе отведено полтора часа, будет состоять из трёх раундов. За команду женщин выступят Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева и Елизавета Туктамышева. Противостоять им будут Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалёв и Макар Игнатов.



В первом раунде каждый участник исполнит по одному прыжку, причём элементы у членов одной команды не должны повторяться. Во втором раунде фигуристам разрешат сделать свой самый сложный прыжковый элемент. А завершать супершоу будут невообразимые каскады из пяти прыжков подряд.

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Какие прыжки будут исполнять девушки

В составе команды девушек есть настоящая «королева квадов». На доме Трусовой в академии Плющенко даже висит табличка с такой надписью. Саша владеет всеми четверными прыжками, причём лутц и тулуп в четыре оборота она исполнила первой в истории. Риттбергер Саша пока показывала только на тренировках, так что соревновательная премьера этого сложнейшего элемента вполне может пройти на Кубке Первого канала. В первом раунде Трусова, скорее всего, будет прыгать лутц — самый стабильный и дорогой в своём арсенале. За него в этом сезоне она набирала 15,87 балла.

Анна Щербакова в текущем сезоне делает ставку на четверной флип, который уже помог ей стать чемпионкой России. Элемент, который является визитной карточкой фигуристки, максимально приносил ей 15,56 балла.

Камила Валиева наверняка продемонстрирует фирменный тулуп, отличающийся большой высотой и невероятной круткой. Даже на показательных выступлениях Камила не обходится без ультра-си, поэтому нет никаких сомнений, что фигуристка пополнит копилку девушек приличной оценкой. В этом сезоне её максимальная оценка за четверной тулуп составила 13,16 балла.

Четвёртая участница женской команды Елизавета Туктамышева в первом раунде почти наверняка будет исполнять тройной аксель. Он дешевле по стоимости, чем коронные прыжки соперниц, зато получается у Лизы очень стабильным. Её максимальная оценка за этот элемент в сезоне — 10,40 балла.

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Предполагаемая сумма команды женщин в первом раунде: 54,99 балла.

Предсказать контент второго раунда у женщин сложнее, но мы будем исходить из того, что девушки пойдут на риск и постараются удивить публику. В таком случае Трусова наверняка исполнит риттбергер. Ориентироваться на оценки предыдущих стартов здесь не приходится, но при чистом исполнении Саша вполне может рассчитывать на результат в районе 14 баллов.

Щербакова может как повторить флип, так и сделать попытку лутца. В этом сезоне Аня исполнила четверной лутц лишь раз, но зато как! На чемпионате России фигуристка получила за него 16,26 балла. Валиевой экспериментировать нечем, так что и во втором раунде мы, скорее всего, увидим квад-тулуп, который способен принести её команде 13,16 балла. А вот спрогнозировать, какой прыжок будет делать Туктамышева, наоборот трудно. Лиза готовила четверной тулуп к чемпионату России, но из-за последствий болезни не стала рисковать. Если она отважится на этот элемент, то он может добавить в актив её команды около 11,5 балла.

Предполагаемая сумма команды женщин во втором раунде: 54,92 балла



Предполагаемая сумма команды женщин за два раунда: 109,91 балла.

Чем ответят мужчины?

У мужчин загадок не меньше. Лидер сборной России Михаил Коляда скорее всего начнёт с четверного тулупа, за который набирал 13,16 балла в этом сезоне. Действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев до сих пор восстанавливается после коронавируса и тяжёлой травмы спины, поэтому его лутц в этом сезоне не отличается идеальной техникой. Поэтому для ориентира возьмём результат прошлого сезона — 15,87 балла.

С вице-чемпионом России Макаром Игнатовым всё понятно. В этом сезоне статный фигурист из Питера радует болельщиков прекрасным исполнением сложнейшего четверного риттбергера, за который он получал 14,07 балла. Андрей Мозалёв, вероятно, возьмёт на себя четверной флип. Правда, пока ему удаётся только половина соревновательных попыток — остальные прыжки оборачиваются недокрутами или падениями. Кроме того, техника Андрея не так хороша, как у Анны Щербаковой, — за его флип судьи дают не самые высокие бонусы. Максимальная оценка — 14,30 балла.

Предполагаемая сумма команды мужчин в первом раунде: 57,40 балла

Во втором раунде Коляда вполне может рискнуть и показать долгожданный четверной лутц. При чистом исполнении лучший фигурист России может рассчитывать на оценку в районе 15 баллов. Остальные одиночники, скорее всего, повторят свои прыжки из первого раунда.

Предполагаемая сумма команды мужчин во втором раунде: 59,24 балла



Предполагаемая сумма команды мужчин за два раунда: 116,64 балла.

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Выиграет автор самого безумного каскада

Выходит, фигуристки — аутсайдеры прыжковой битвы с парнями. Несмотря на то, что Трусова и Щербакова прыгают четверные лучше мужчин, сумма баллов выше у представителей сильного пола. Хотя по нашим подсчётам преимущество мужчин кажется весьма весомым, вряд ли разница между командами после двух раундов окажется настолько ощутимой. Скорее всего, всё решится в битве каскадов. И вот тут может случиться всё что угодно! Не исключено, что некоторые фигуристы вообще впервые в жизни будут исполнять каскады из пяти прыжков. Чем это закончится, можно только догадываться.



Возможно, на Кубке Первого канала будет исполнен самый сложный каскад в истории фигурного катания — четверной и четыре тройных подряд. А его автор наверняка принесёт победу своей команде. Осталось дождаться, какого пола он будет.