Ученик Мишина Семененко выиграл первенство России по фигурному катанию

17-летний ученик Алексея Мишина по сумме двух программ получил 247,37 балла (87,13 в короткой программе и 160,24 — в произвольной). Второе место занял Александр Голубев (236,58; 80,18+156,40), третье — Егор Рухин (235,71; 81,01+154,70). Ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов занял седьмое место (226,20; 83,40+142,80).

На прошедшем взрослом чемпионате России Семененко занял 11-е место. Также в нынешнем сезоне он выиграл четвертый этап Кубка России и стал шестым на этапе Гран-при в Москве.