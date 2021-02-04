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13:15 (мск), источник: ТАСС

Ученик Мишина Семененко выиграл первенство России по фигурному катанию

КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Евгений Семененко одержал победу на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров. Турнир проходит в Красноярске.

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Источник: РИА "Новости"

17-летний ученик Алексея Мишина по сумме двух программ получил 247,37 балла (87,13 в короткой программе и 160,24 — в произвольной). Второе место занял Александр Голубев (236,58; 80,18+156,40), третье — Егор Рухин (235,71; 81,01+154,70). Ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов занял седьмое место (226,20; 83,40+142,80).

На прошедшем взрослом чемпионате России Семененко занял 11-е место. Также в нынешнем сезоне он выиграл четвертый этап Кубка России и стал шестым на этапе Гран-при в Москве.

Позднее в четверг произвольную программу представят девушки. Первенство России завершится 5 февраля.

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