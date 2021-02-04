Звёздная фигуристка Плющенко пропускает турнир за турниром. Косторная на финише карьеры?

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

В этом сезоне на Алёну Косторную больно смотреть. Из безоговорочного лидера мирового фигурного катания она превратилась в спортсменку второго эшелона с туманными перспективами. Пока Трусова и Валиева изучают новые прыжки, а Щербакова и Туктамышева восхищают силой характера, Косторная меняет программу и практически не выступает. И всё реже её имя упоминается в контексте чемпионата мира в Стокгольме.

Звёздная фигуристка академии Плющенко пропускает турнир за турниром. В таких обстоятельствах терпения спортсменки может надолго не хватить, ведь света в конце тоннеля не видно.



Неужели Косторная на финише карьеры?

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d29547727012860a7b69" data-vnd="d29547727012860a7b69" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d29547727012860a7b69" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Косторная снялась с Кубка Первого канала

Известия о снятии Косторной с командного турнира пришли за два дня до его начала, однако вряд ли кого-то удивили. Алёна уже не раз в этом сезоне пропускала важные соревнования. К тому же, фигуристка только недавно сменила произвольную программу.



Карьера Косторной после ухода от Тутберидзе претерпела кардинальные изменения, причём не в лучшую сторону. Алёна решилась на смену тренера после выдающегося сезона, но пока очень далека от былых кондиций. Она утратила тройной аксель, стала выглядеть на льду тяжелее. Возможно, виной этому травмы или пубертатный период. Но в любом случае пока больше всего выиграла от скандального перехода Этери Тутберидзе. Неизвестно, как бы сложился этот сезон для Алёны, останься она в «Хрустальном». А сейчас её регресс напрямую связывают с «Ангелами Плющенко». После ухода от Этери её буквально преследуют неприятности — от проблем с акселем и другими прыжками, до коронавируса, поломки ботинка и неподходящей программы.

Читайте также 5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

Нескладный сезон

На открытых прокатах Алёна представила лишь одну программу, а потом долго не могла войти в сезон. Увидеть полноценные выступления фигуристки удалось только в ноябре на Кубке России. Но, несмотря на достаточно долгое время подготовки к турниру, прокаты Косторной не восхитили. Алёна выступала без тройного акселя, а качество остальных её прыжков заметно снизилось.



Разочаровали и программы, поставленные её новой командой. Алёна обладает нежным воздушным катанием и скользит по льду как по маслу (по крайней мере так было в прошлом сезоне), но новые постановки едва ли подчёркивают её достоинства. Произвольная от топового хореографа Ше-Линн Бурн выглядела пустой и неинтересной. Не изменилась ситуация и на московском Гран-при, где Косторная упустила победу из-за недокрутов и отсутствия ультра-си.



С того момента Косторная перед публикой не выступала.

Читайте также Фигуристка Хромых заменит Косторную на Кубке Первого канала в Москве

Борьба за чемпионат мира важнее шоу

Снятие с Кубка Первого канала может быть стратегическим решением. Командный турнир — это всё-таки развлекательная история, участвовать в которой любой ценой смысла нет. Возможно, тренерский штаб решил подготовить фигуристку к финалу Кубка России, на котором будут разыгрываться путёвки на чемпионат мира. Тем более, Алёне совсем недавно поставили новую программу от Ше-Линн Бурн, которая нуждается в серьёзной наработке. Экстренная смена программы от дорогого хореографа наверняка произошла с расчётом на поездку в Стокгольм, и форсировать подготовку ради шоу было бы опрометчиво.

После московского Гран-при Алёна перенесла коронавирус. Мы не знаем, насколько тяжело проходила болезнь и как она могла повлиять на её здоровье. Но из опыта других фигуристов ясно, что последствия могут быть очень тяжёлыми.



«Когда я только заболел, вообще не мог пошевелиться. Сковало часть спины, таза, ломало кости. Спать не мог, просыпался от боли, клал плед на пол и ложился туда — на полу было легче. Не знаю, повлиял ли коронавирус на боли в спине или нет. Не чувствовал ни вкусов, ни запахов, потом резко появился вкус, телу стало полегче. В общем, это тяжёлая болезнь», — признавался чемпион Европы Дмитрий Алиев.

Если пропуск командного турнира поможет Алёне в идеальной форме подойти к финалу Кубка, то решение тренеров окажется верным. С другой стороны, пропуск Кубка Первого канала говорит о том, что пока уровень готовности Косторной не соответствует даже неофициальному выставочному турниру, а ведь до отбора на чемпионат мира остаётся всего три недели.

Карьера Косторной близится к завершению?

Косторная пропускает уже третий турнир кряду и не выступала уже два с половиной месяца. Очевидно, что сезон складывается не так, как бы Алёне хотелось. Отказ от участия в Кубке Первого канала вызвал новую волну предположений о том, что карьера Алёны близится к завершению. К сожалению, исключать такую вероятность действительно нельзя. Уже сейчас она испытывает большие проблемы с попаданием на чемпионат мира, а в следующем сезоне шансов на поездку на Олимпиаду станет ещё меньше.



Косторная всегда открыто говорила, что у неё нет цели кататься долго. У девушки есть и другие интересы, её жизнь не ограничивается льдом и тренировками. Постоянные неудачи могут привести Алёну к мыслям, что надо бы попробовать себя в другой сфере. Как ни печально это сознавать и как бы ни хотелось ошибиться, кажется, Косторная в 17 лет оказалась на финише карьеры.