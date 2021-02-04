Звёздная фигуристка Плющенко пропускает турнир за турниром. Косторная на финише карьеры?
После ухода от Тутберидзе Алёну преследуют неприятности. И света в конце тоннеля не видно.
После ухода от Тутберидзе Алёну преследуют неприятности. И света в конце тоннеля не видно.
В этом сезоне на Алёну Косторную больно смотреть. Из безоговорочного лидера мирового фигурного катания она превратилась в спортсменку второго эшелона с туманными перспективами. Пока Трусова и Валиева изучают новые прыжки, а Щербакова и Туктамышева восхищают силой характера, Косторная меняет программу и практически не выступает. И всё реже её имя упоминается в контексте чемпионата мира в Стокгольме.
Звёздная фигуристка академии Плющенко пропускает турнир за турниром. В таких обстоятельствах терпения спортсменки может надолго не хватить, ведь света в конце тоннеля не видно.
Неужели Косторная на финише карьеры?
Известия о снятии Косторной с командного турнира пришли за два дня до его начала, однако вряд ли
Карьера Косторной после ухода от Тутберидзе претерпела кардинальные изменения, причём не в лучшую сторону. Алёна решилась на смену тренера после выдающегося сезона, но пока очень далека от былых кондиций. Она утратила тройной аксель, стала выглядеть на льду тяжелее. Возможно, виной этому травмы или пубертатный период. Но в любом случае пока больше всего выиграла от скандального перехода Этери Тутберидзе. Неизвестно, как бы сложился этот сезон для Алёны, останься она в «Хрустальном». А сейчас её регресс напрямую связывают с «Ангелами Плющенко». После ухода от Этери её буквально преследуют неприятности — от проблем с акселем и другими прыжками, до коронавируса, поломки ботинка и неподходящей программы.
На открытых прокатах Алёна представила лишь одну программу, а потом долго не могла войти в сезон. Увидеть полноценные выступления фигуристки удалось только в ноябре на Кубке России. Но, несмотря на достаточно долгое время подготовки к турниру, прокаты Косторной не восхитили. Алёна выступала без тройного акселя, а качество остальных её прыжков заметно снизилось.
Разочаровали и программы, поставленные её новой командой. Алёна обладает нежным воздушным катанием и скользит по льду как по маслу (по крайней мере так было в прошлом сезоне), но новые постановки едва ли подчёркивают её достоинства. Произвольная от топового хореографа
С того момента Косторная перед публикой не выступала.
Снятие с Кубка Первого канала может быть стратегическим решением. Командный турнир — это
После московского
«Когда я только заболел, вообще не мог пошевелиться. Сковало часть спины, таза, ломало кости. Спать не мог, просыпался от боли, клал плед на пол и ложился туда — на полу было легче. Не знаю, повлиял ли коронавирус на боли в спине или нет. Не чувствовал ни вкусов, ни запахов, потом резко появился вкус, телу стало полегче. В общем, это тяжёлая болезнь», — признавался чемпион Европы Дмитрий Алиев.
Косторная пропускает уже третий турнир кряду и не выступала уже два с половиной месяца. Очевидно, что сезон складывается не так, как бы Алёне хотелось. Отказ от участия в Кубке Первого канала вызвал новую волну предположений о том, что карьера Алёны близится к завершению. К сожалению, исключать такую вероятность действительно нельзя. Уже сейчас она испытывает большие проблемы с попаданием на чемпионат мира, а в следующем сезоне шансов на поездку на Олимпиаду станет ещё меньше.
Косторная всегда открыто говорила, что у неё нет цели кататься долго. У девушки есть и другие интересы, её жизнь не ограничивается льдом и тренировками. Постоянные неудачи могут привести Алёну к мыслям, что надо бы попробовать себя в другой сфере. Как ни печально это сознавать и как бы ни хотелось ошибиться, кажется, Косторная в 17 лет оказалась на финише карьеры.
Яна Левхина