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14:11 (мск), источник: ТАСС

Тарасова заявила, что возмущена судейством на первенстве России по фигурному катанию

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова возмущена судейством во время мужского турнира на первенстве России по фигурному катанию в Красноярске. Об этом она заявила ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

В ходе мужского турнира была допущена ошибка в судействе фигуриста Егора Рухина, который единственным из участников выполнил три прыжка в четыре оборота — четверной сальхов, четверной тулуп и каскад из четверного и тройного тулупа. Однако техническая бригада последний из них приняла за тройной. Позже результаты первой тройки были пересмотрены, и Рухин стал обладателем бронзы турнира.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Техническая бригада не смогла отличить четверной прыжок от тройного. Нам казалось, что у нас есть грамотная техническая бригада — значит ее нет, судили как новички, как в первый день работы, — заявила Тарасова. — Идут самые главные соревнования страны, а люди не видят четверных прыжков. Считаю, что всю бригаду во главе с ее руководителем нужно дисквалифицировать хотя бы на год».

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