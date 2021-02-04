Тарасова заявила, что возмущена судейством на первенстве России по фигурному катанию

В ходе мужского турнира была допущена ошибка в судействе фигуриста Егора Рухина, который единственным из участников выполнил три прыжка в четыре оборота — четверной сальхов, четверной тулуп и каскад из четверного и тройного тулупа. Однако техническая бригада последний из них приняла за тройной. Позже результаты первой тройки были пересмотрены, и Рухин стал обладателем бронзы турнира.

«Техническая бригада не смогла отличить четверной прыжок от тройного. Нам казалось, что у нас есть грамотная техническая бригада — значит ее нет, судили как новички, как в первый день работы, — заявила Тарасова. — Идут самые главные соревнования страны, а люди не видят четверных прыжков. Считаю, что всю бригаду во главе с ее руководителем нужно дисквалифицировать хотя бы на год».